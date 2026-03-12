NASTAVIO SAM DALJE, ŽENI JE TEŽE! Saško Nikolić progovorio o razvodu i vezi sa Tamarom Milutinović: Ljudi kopaju po prošlosti

Kompozitor Saško Nikolić govorio je o svojoj izabranici sa kojom se pojavio nedavno na koncertu Marije Šerifović, dešavanjima sa estrade, ali i odnosu sa Tamarom Milutinović.

On je prokomentarisao to što je Marko Gačić nedavno ponovo govorio o njenoj vezi sa Saškom koji se, kako se pisalo, zbog Tamare i razveo.

- Uživao sam na Marijinom, uvek uživam kad ona peva. Bio sam sa nežnijom polovinom, bio je osmi mart i hteo sam da je izvedem - rekao nam je Saško na samom početku, a na pitanje da li je romantičan rekao nam je kroz smeh:

- Kako neko ko pravi pesme može da ne bude romantičan.Ističe da njegov posao nije lak.

- Nije zahvalno biti kompozitor, turbulentnim životom živimo, estrada je takva... Svaki rad se isplati kad-tad. Pevačima je teže nego nama koji su u studiju.

"Više mi niko sa estrade ne duguje novac"

On je govorio i o tome ko mu sa estrade duguje novac.

- Sve se to završilo, desi se da ljudi zaboravi ili dok premoste nešto nemaju novac. Nije problem da se sačeka, nemam loše iskustvo sa klijentima. Sve se to ispegla na kraju, niko mi ništa ne duguje - rekao je Saško i odgovorio ko je najteži za saradnju:

- Neko ko je na početku jer ne zna, zbunjen je. Malo je ljudi koji znaju šta hoće, mislim da ljudi ne treba da se dodvoravaju publici već da ostanu dosledni sebi.

O razvodu

Nedavno je Marko Gačić govorio o odnosu Saška i Tamare Milutinović za koju se pisalo da je krivac za njegov razvod.

- Ne pogađa me to, treba stajati iza svojih dela. Svaka vest prođe. Ljudi kopaju po nekoj prošlosti, malo publiciteta. Meni to niti prija, niti mi ne prija. Gledam svoj život i svoje dvorište - rekao je Saško, pa otkrio šta je potrebno da odnos opstane.

- Da ima hemije, ali ne previše jer to ne valja. Mislim da je potreban balans, razumevanja, energije, turbulencije da ne bude dosadno, da osetiš da sa nekim možeš da ćutiš. Sve po malo, ništa preterano. Vatra koja jako gori, brzo se ugasi.

Na pitanje kako je on preboleo razvod, rekao je:

- Ja sam samo nastavio dalje. Ženskoj strani je uvek teže zbog dece, egzistencije... Nama muškarcima je uvek lakše da nađemo drugu osobu za život nego ženama. Treba paziti u životu sa kim praviš decu i da to bude dobar čovek pre svega jer ne znaš šta nosi dan, a šta noć. Ja sam shvatio da treba da se živi u sadašnjem trenutku.

Autor: M.K.