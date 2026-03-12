LAZIĆEVA SVASTIKA PODELILA SNIMAK POKOJNOG DRAGANA: Svi ćete plakati kad vidite ovaj prizor (FOTO)

Tijana Matić, sestra Darka Lazića, podelila je emotivan snimak brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Oproštaj koji će vas dirnuti.

Sestra Katarine Lazić, Tijana Matić objavila je srceparajući snimak brata Darka Lazića koji je poginuo juče, 11. marta.Tijana je objavila Draganov snimak dok je pevao i kratko i srceparajuće se oprostila od njega. Uz pesmu "Oproštaj", Tijana je stavila emotikon slomljenog srca.

Dovezli telo u belom sanduku

Nalon što je završena obdukcija, i završene sve propisane procedure, porodici je malo pre 20 časova dopremljeno telo u sanduku.

Na belom sanduku zalepljena je umrlica. Jecaji odzvanjaju u dvorištu porodične kuće Lazića.

"Dragane, mladosti", odjekivalo je dvorištem dok je telo mladog pevača doneto u belom kovčegu.

Autor: Pink.rs