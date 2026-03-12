MISLILA SAM DA UMIREM, PILA SAM HORMON SREĆE: Aleksandra Mladenović otvoreno o teškom periodu: Bilo mi je belo pred očima

Pevačica Aleksandra Mladenović otvoreno je progovorila o teškom periodu kroz koji je prolazila, otkrivši da se godinama borila sa anksioznošću.

Gostujući u jednoj emisiji, Aleksandra je prvi put javno govorila o svom mentalnom zdravlju i priznala da joj nije bilo nimalo lako da se nosi sa tim stanjem. Pevačica je otkrila da je u pojedinim trenucima imala osećaj kao da će umreti.

- Kad si prvi put otkrila da imaš anksioznost? - upitala je voditeljka Aleksandru.

- Odavno, samo što nisam znala šta je to - otkrila je Mladenovićka.

- Koje si imala simptome? - upitala ju je voditeljka.

- Mislila sam da umirem, bilo mi je belo pred očima. Nisam videla izlaz, mislila sam da ću da padnem u nesvest. Svaša nešto onako - otkrila je iskreno.

Na kraju je priznala da je uspela da pobedi mentalnu bolest i da se sada super oseća.

- Jesam. Pila sam jedno vreme lekove, ali više ne pijem. Pila sam hormon sreće, nisam pila antidepresive nikada. Međutim, nije mi to toliko pomoglo koliko mi je pomogao razgovor.

Ističe da su je spasile redovne psihoterapije i to što je jednom dopustila sebi da "umre".

- Pomoglo mi je to što sam jednom dopustila sebi da "navodno umrem". Sedela sam kod kuće, u stanu, sama kad sam došla da živim. Kad sam bila mlađa, sećam se sedim tako na krevetu i kreće anksioznost, kreće srce ubrzano da lupa, ja uzela torbicu i krećem da bežim. Ja izašla u hodnik. Ja se vraćam i kažem sebi: "Pa gde si ti pošla, čekaj, sedi da umreš". ti ne možeš u tom momentu lepo da progutaš, ne možeš lepo da dišeš, gušiš se. Ja, ko šta radi, držim srce, jaoj - rekla je pevačica.

