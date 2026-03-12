MISLILA SAM DA UMIREM, PILA SAM HORMON SREĆE: Aleksandra Mladenović otvoreno o teškom periodu: Bilo mi je belo pred očima

AKTUELNO

Pevačica Aleksandra Mladenović otvoreno je progovorila o teškom periodu kroz koji je prolazila, otkrivši da se godinama borila sa anksioznošću.

Gostujući u jednoj emisiji, Aleksandra je prvi put javno govorila o svom mentalnom zdravlju i priznala da joj nije bilo nimalo lako da se nosi sa tim stanjem. Pevačica je otkrila da je u pojedinim trenucima imala osećaj kao da će umreti.

- Kad si prvi put otkrila da imaš anksioznost? - upitala je voditeljka Aleksandru.

- Odavno, samo što nisam znala šta je to - otkrila je Mladenovićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koje si imala simptome? - upitala ju je voditeljka.

- Mislila sam da umirem, bilo mi je belo pred očima. Nisam videla izlaz, mislila sam da ću da padnem u nesvest. Svaša nešto onako - otkrila je iskreno.

Na kraju je priznala da je uspela da pobedi mentalnu bolest i da se sada super oseća.

- Jesam. Pila sam jedno vreme lekove, ali više ne pijem. Pila sam hormon sreće, nisam pila antidepresive nikada. Međutim, nije mi to toliko pomoglo koliko mi je pomogao razgovor.

Foto: TV Pink Printscreen

Ističe da su je spasile redovne psihoterapije i to što je jednom dopustila sebi da "umre".

- Pomoglo mi je to što sam jednom dopustila sebi da "navodno umrem". Sedela sam kod kuće, u stanu, sama kad sam došla da živim. Kad sam bila mlađa, sećam se sedim tako na krevetu i kreće anksioznost, kreće srce ubrzano da lupa, ja uzela torbicu i krećem da bežim. Ja izašla u hodnik. Ja se vraćam i kažem sebi: "Pa gde si ti pošla, čekaj, sedi da umreš". ti ne možeš u tom momentu lepo da progutaš, ne možeš lepo da dišeš, gušiš se. Ja, ko šta radi, držim srce, jaoj - rekla je pevačica.

Autor: M.K.

