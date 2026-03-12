VOLIM TE KAO I DO SADA, ČUVAJ ME, MOLIM TE! Pevačica slomljena zbog smrti brata Darka Lazića: Osmehu najdivniji, nismo se ovako dogovorili (FOTO)

Smrt rođenog brata Darka Lazića pogodila je estradu, a Dragana sve kolege pamte kao veselog i dobrog druga.

Pevačica Milica Kostadinović potresnim rečima se oprostila od njega.

Dragan je umro u 32. godini u saobraćajnoj nesreći u blizini Šapca, a brojne kolege muzičari opraštaju se od njega deleći zajedničke trenutke. Milica Kostadinović je često nastupala sa Darkovim bratom i ova vest ju je pogodila.

- Batoni moj, osmehu najdivniji… Nismo se ovako dogovorili… Zašto ti???? Slušaj… Čuvaj me molim te, ja te volim kao i do sada. Fališ i falićeš - napisala je ona.

"Molila sam te, pretila ti..."

Podsetimo, pevačica Branka Milošević takođe se potresnim rečima oprostila.

- Majmune .Rekao si da te tako ne zovem jer je majmun od tebe pametniji, a rekla sam ti, govorila, molila, pretila... Voleli smo se, grlili, svađali, mrzeli, podržavali... Bili kao nokat i prst, a ponekad daleki kao dva univerzuma. Idiote,ljuta sam, znaš kada sam ja ljuta. Znam da ne voliš kada sam ljuta, da onda ne možeš ti da se smeješ, jer te ja mračnim, i da to osećaš iako tebi ništa ni ne kažem. Budalo,uvek sam ti govorila, Bog ti dao sve,pamet ti oduzeo...Toliko sam ljuta. Nije ovako trebalo, obećao si mi da si vodootporan, da na nas neće ništa,da smo neuništivi.Toliko sam ljuta - napisala je ona.

Autor: M.K.