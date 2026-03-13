Bio mu je najveća podrška i vetar u leđa! Ovako je Dragan govorio kad je Darko Lazić doživeo JEZIVU SAOBRAĆAJKU pre nekoliko godina!

Uvek su bili vezani.

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, tragično je izgubio život 11.3. 2026. godine. Poslednji oproštaj od mladog i talentovanog momka biće danas u 14 časova na groblju u Brestaču, a jednom prilikom kada se Darko nakon saobraćajne nesreće borio za život, njegov mlađi brat govorio je za medije.

Pre nekoliko dana Darko je doživeo nezgodu, kad se borio za život i jedva se izvukao, a njegov mlađi brat Dragan bio mu je najveća podrška.

- Dok se skroz ne oporavi ne mogu ništa da kažem. Stanje je dobro, ide na bolje. Moji roditelji se opterećuju onim što se piše, to je katastrofa. Oni ljudi ne znaju u šta da veruju - rekao je tada Dragan i dodao:

- On je jednom pobedio i pobediće ovog puta. Tamo ne može da se uđe... Mi smo pričali sa njim, svestan je. Zna šta mu se desilo, rekli su mu doktori, svestan je svega. Prvo me pitao gde se sve desilo, hteo je da vidi slike automobila, ali ja nisam hteo da mu pokažem da se ne stresira. Nije plakao, devojka kod njega ide, ne može da uđe unutra, ali ga vidi sa vrata. Mene su unutra pustili na kratko i majku puštaju. Oporavlja se iako ga sve boli. Prvih par dana nisam bio ok, ali sada jesam- govorio je tada mlađi brat Darka Lazića.

Autor: R.L.