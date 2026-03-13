TUGA I BOL GA OBUZELI! Darko Lazić se oglasio na dan sahrane mlađeg brata

Darko Lazić danas će se oprostiti od svog brata, koji je tragično izgubio život 11. marta 2026. godine. Pevač se ne miri sa gubitkom, a njegova bol je neopisiva.

Darku prijatelji, porodica i kolege dolaze neprestano u porodični dom kako bi bili sa njim u najtežim trenucima, a na društvenim mrežama mnogo prijatelja i saradnika preminulog Dragana, se oglašava i opisuje kakav je momak bio nastradali Lazić, kao i koliko im je žao što je prerano napustio svet.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak gde Dragan Lazić peva pesmu Jašara Ahmedovskog, a posebno bolne reči pesme su "Zbog tebe je rana večna".

- Počivaj u miru - poručio je Darko uz emotikon slomljenog srca i sklopljenih ruku u molitvu.

Porodici pozlilo kada je dopremljen beli kovčeg

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču sinoć je dopremljeno telo Dragana Lazića u belom kovčegu. Jecaji i krici u tom trenutku su parali nebo, a iz dvorišta se čulo "Dragane, mladosti!".

Tuga i stres ukućana ovih dana su ogromni, a ispred kuće dežura vozilo Hitne pomoći. Prilikom unošenja kovčega u kuću medicinski radnici su morali da reaguje, budući da je nekome u kući pozlilo. Darko Lazić, potpuno skrhan bolom i vidno van sebe, jedva je stajao na nogama. Uz podršku supruge Katarine, prijatelja i kolega, pevač se kroz plač oprostio od najvoljenijeg brata.

- Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo- izustio je Darko jecajući.

Autor: M.K.