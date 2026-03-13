DA ISPRATIM SVOG BATU LEPO! Darko Lazić jeca na ulazu u kuću u Brestaču, mama Branka jedva stoji od bola: Danas sahrana pevačevog brata Dragana

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u sredu, 11. marta, oko 17 sati, biće sahranjen danas na groblju u Brestaču.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni.U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana.

Bolni prizori

- Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću.

On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i njegovu majku Branku, koja takođe sve vreme jeca i jedva stoji na nogama.Stigla i hrana za daću, a Darko je izašao da uzme korpu sa žitom i ostalim stvarima potrebnim za opelo i sahranu. Nakon toga se negde odvezao s prijateljima.

Podsetimo, telo pokojnog Dragana Lazića dovezeno je u porodičnu kuću u četvrtak, 12. marta. Brojni prijatelji su se okupljali kako bi se oprostili od svog druga, koji je stradao u 33. godini kada se svojim motorom sudario sa automobilom na putu za Šabac. Vozač automobila je priveden, a istraga je u toku.Malo pre nego što je telo Dragana Lazića stiglo, pred kuću je došao sveštenik, držeći u ruci krst, dok je pored njega žena nosila plamen sveće.

Porodici pozlilo kada je dopremljen beli kovčeg

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču sinoć je dopremljeno telo Dragana Lazića u belom kovčegu. Jecaji i krici u tom trenutku su parali nebo, a iz dvorišta se čulo "Dragane, mladosti!".

Tuga i stres ukućana ovih dana su ogromni, a ispred kuće dežura vozilo Hitne pomoći. Prilikom unošenja kovčega u kuću medicinski radnici su morali da reaguje, budući da je nekome u kući pozlilo.

Darko Lazić, potpuno skrhan bolom i vidno van sebe, jedva je stajao na nogama. Uz podršku supruge Katarine, prijatelja i kolega, pevač se kroz plač oprostio od najvoljenijeg brata.

Autor: M.K.