Branka Lazić ne prestaje da plače i jeca, stoji ispred porodične kuće u Brestaču: Danas sahranjuje sina, a sinoć reagovala Hitna pomoć

U Brestaču, u rodnoj kući Darka Lazića danas je najtužniji dan, dan kada na večni počinak isprećaju njegovog brata Dragana koji je stradao u strašnoj nesreći, 11. marta.

Neutešna majka Branka u crnini stoji u dvorištu, i plače.Branka je na sebi imala crni kaput, i sve vreme je brisala suze sa lica dok je stajala ispred kuće.Darko sa suprugom Kaćom vrši poslednje pripreme za poslednji ispraćaj svog brata, koji će biti sahranjen danas, 13. marta u porodičnoj grobnici.

Stigli prvi rezultati istrage

Teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio Dragan Lazić iz Brestača, rođeni brat pevača Darka Lazića, dogodila se 11. marta oko 17 časova na putu u blizini Vladimiraca kod Šapca.

Prema informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl marke "Suzuki" kojim je upravljao Dragan i putnički automobil "Opel Astra" kojim je upravljao V. K. (62) iz Šapca.Prvi rezultati istrage ukazuju da je do nesreće došlo kada je vozač automobila započeo skretanje ulevo ka Šabačkom putu, dok je iz suprotnog pravca nailazio motocikl. Tada je došlo do snažnog sudara, prednji deo motocikla udario je u zadnji desni deo automobila.

Kako je saopštio i Mladen Mijatović, utvrđeno je da Dragan Lazić nije posedovao odgovarajuću kategoriju vozačke dozvole za upravljanje motociklom.Takođe, potvrđeno je da vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

- Istragom je utvrđeno da vozač automobila u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola. Takođe, utvrđeno je da je vozač motocikla posedovao vozačku dozvolu za upravljanje motociklom do 50 kubika, ali nije imao kategoriju za vožnju motocikla kubikaže 1000 cm3 - rekao je Mladen Mijatović i dodao:

- Tokom daljeg sudskog procesa i istrage tokom veštačenja trebalo bi da budu precizno utvrđene brzine kretanja automobila i motocikla neposredno pre saobraćajne nezgode i sudara, kao i da li je vozač automobila koristio pokazivače pravca prilikom skretanja sa glavnog puta na sporedni put. Tokom dalje istrage trebalo bi da budu utvrđene ostale okolnosti koje su uticale da se dogodi saobraćajna nezgoda sa tragičnim posledicama - saopštio je reporter TV Pink Mladen Mijatović na svom profilu na Instagramu.

Autor: M.K.