PARTNER DARKOVE MAJKE MEĐU PRVIMA STIGAO U KUĆU PORODICE LAZIĆ NA DAN SAHRANE NJENOG SINA: Dragana ispraćaju na večni počinak, tuga i bol u Brestaču (FOTO)

Partner majke Darka Lazića i Dragana Lazića, Dragan Paunović, doputovao je iz Beč u Brestač kako bi bio uz svoju izabranicu Branku Lazić u jednom od najtežih trenutaka kroz koje prolazi.

Naime, čim je saznao za tešku situaciju kroz koju prolazi porodica Lazić, Nenad je bez razmišljanja krenuo put Srbije kako bi pružio podršku Branki. On je dan nakon tragedije u podne stigao u njen porodični dom i sve vreme bdio uz nju i trudi se da joj bude najveći oslonac u trenucima tuge i bola.

Danas, kada je tuga u domu Lazića neopisiva, jer će svog voljenog ispratiti na večni počinak, Dragan je među prvima stigao u dom u Brestaču.On je sa kačketom i u prsluku došao kod svoje izabranice, kako bi bio uz nju u njenim najtežim tenucima u životu.Iako je doputovao iz Beča, gde inače živi i radi, u ovim teškim danima odlučio je da sve obaveze stavi po strani kako bi bio uz svoju partnerku i njenu porodicu. Njegov dolazak i prisustvo, Branki mnogo znači u trenucima kada joj je podrška najpotrebnija.

Uz Darka Lazić čitava estrada

Po onome što se moglo primetiti ispred doma pevača, gotovo da ne postoji kolega koji nije došao da mu pruži podršku u ovim preteškim trenucima.U Brestač je na dan tragedije prva došla Darkova bivša žena Ana Sević. Ubrzo su stigle brojne javne ličnosti među kojima su Sloba Vasić, Nadica Ademov, Aleksandra Prijović, Sloba i Jelena Radanović, Saša Kapor, Emir Habibović, Zorana Mićanović...

Gotovo svi su bili nemi od bola, i svima su na licu lile suze, a Darko je u jednom momentu izašao ispred medija i dao kratku i bolnu izjavu.I dan nakon tragedije, kolege su se smenjivale i dolazili u kuću pevača. Tamara Milutinovvić, Uroš Živković, Vanja Mijatović i Aleksandra Mladenović, Biljana Sečivanović, samo su neki od kolega koji su uz pevača u ovim teškim trenucima.

