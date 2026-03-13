AKTUELNO

Domaći

ČUVAJ BRATU MESTO! Potresni oproštaj na društvenim mrežama od Dragana Lazića: Znaš koga gore da pozdraviš (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Najbolji drug Dragana Lazića, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, fotografijama i opisom koji bi svakog rasplakao.

Smrt, brata Darka Lazića, Dragana Lazića, potresla je region. No, ništa se ne može meriti sa bolom i tugom koju sada oseća porodica mladog nastradalog Dragana, a i prijatelja koji se svakog dana opraštaju, od čoveka koji im je za života samo mamio osmehe i delio radost. 

Najbolji drug Dragana Lazića, oglasio se na društvenoj mreži Instagram, fotografijama i opisom koji bi svakog rasplakao.

Foto: Instagram.com

Prijatelj, poznat kao Rođa, potpuno je neutešan zbog preranog odlaska svog prijatelja. Na dan njegovog ispraćaja na večni počinak, on ne može da se pomiri sa tim da Dragana više nema, te na društvenim mrežama neprestano deli njihove najlepše uspomene.

- Bato, znaš koga gore treba da pozdraviš! I čuvaj bratu mesto za šankom kao u dobra, stara vremena. Voli te brat tvoj - napisao je neutešni prijatelj.

Autor: Pink.rs

#Brat

#Darko Lazić

#Dragan Lazić

#oproštaj

