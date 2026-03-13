KUMA DARKA LAZIĆA SE NEĆE POJAVITI NA SAHRANI NJEGOVOG BRATA! Evo zbog čega Andreana neće doći

Danas, na dan sahrane Dragana Lazića, kuma Andreana Čekić neće se pojaviti na zadnjem oproštaju.

Danas će porodica pevača Darka Lazića na večni počinak ispratiti njegovog brata Dragana, čija je smrt potresla najbliže, prijatelje i komšije.

Iako se očekuje dolazak brojnih članova porodice i prijatelja kako bi Draganu odali poslednju počast, kako saznajemo, Darkova kuma, a ujedno i najbliža prijateljica neće se pojaviti danas na sahrani.

Andreana Čekić trenutno se nalazi van Srbije. Danas, na dan sahrane oglasila se bolnom oproštajnom porukom:

- Tvoje će vesele oči zauvek ostati urezane u mom srcu. Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i verujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mesta. Volim te beskrajno, kume, moj - napisala je Čekićka na svojoj objavi.

Porodica i najbliži danas će se okupiti u Brestaču kako bi se poslednji put oprostili od Dragana, dok mnogi putem društvenih mreža porodici izjavljuju saučešće.

Autor: T. Mladenović