UŽIVO BRESTAČ! ESTRADA STIGLA NA SAHRANU DARKOVOG BRATA: Lazićeve kolege neme od tuge i bola, podrška pevaču u najtežim trenucima! (FOTO+VIDEO)

Poznati došli da Darkovog brata isprate na večni počinak!

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak. Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Mirko Kodić, Rade Kosmajac, Marko Gačić, Mirko Šijan i mnoge druge kolege i prijatelji nalaze se pred kućom sa vencima, suzama i svećama u rukama.

Đanijev sin Miloš Trajković došao je zajedno sa pevačicom Nadicom Ademov, dok su iza njih bili Milena Ćeranić i pevač Saša Kapor. Milan Dinčić Dinča došao je sa Aleksandrom Bursać i njenim mužem. Stigli su i Jelena Kostov, Dušan Svilar, Mihajlo Veruović Vojaž... Tu su i Aleksandra Prijović, Boban Rajović, Uroš Živković, Tamara Milutinović...

Pripadnici OFK Brestač, čiji je pokojni Dragan bio član, došli su u prepoznatljivoj opremi kluba noseći veliki plavi venac sa natpisom: "Poslednji pozdrav Draganu od OFK Brestač".U Ulici se ubrzo napravila kolona ljudi koja ćeka da porodici izjavi saučešće. Vise desetina prijatelja, saradnika i familije skupilo se kako bi tridesetdvogodišnjaka uspratili na večni počinak.

Porodici pozlilo kada je dopremljen beli kovčeg

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču sinoć je dopremljeno telo Dragana Lazića u belom kovčegu. Jecaji i krici u tom trenutku su parali nebo, a iz dvorišta se čulo "Dragane, mladosti!".

Tuga i stres ukućana ovih dana su ogromni, a ispred kuće dežura vozilo Hitne pomoći. Prilikom unošenja kovčega u kuću medicinski radnici su morali da reaguje, budući da je nekome u kući pozlilo.

Darko Lazić, potpuno skrhan bolom i vidno van sebe, jedva je stajao na nogama. Uz podršku supruge Katarine, prijatelja i kolega, pevač se kroz plač oprostio od najvoljenijeg brata.

