UŽIVO BRESTAČ! OPELO SE SLUŽI U KUĆI LAZIĆA, porodica se odlučila za stari običaj: Ispred preko 500 ljudi čeka da Dragana isprati na večni počinak (FOTO)

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak .Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Opelo pokojniku služi se u rodnoj kući Lazića, a radi se o starom običaju. Ispred kuće je kolona od preko 500 ljudi koja će Dragana ispratiti na večni počinak.

Inače, opelo u kući je stari običaj, danas redak i uglavnom prisutan u seoskim sredinama, gde sveštenik obavlja obred ispraćaja preminulog u dvorištu ili domu pre polaska na groblje. Kovčeg je okrenut ka istoku, a pored njega stoje žito, sveća i vino. Običaj je da se poslednje celivanje obavi pre povorke.

