LEKARI SU MI REKLI DA IMAM JOŠ TRI MESECA ŽIVOTA: Vedrana Rudan otvoreno o teškoj borbi sa TEŠKOM bolešću!

Književnica Vedrana Rudan otvoreno je govorila o svojoj borbi sa teškom bolešću i trenutku kada su joj lekari saopštili šokantnu prognozu.

Hvratska književnica Vedrana Rudan ispričala je da su joj doktori u Zagrebu rekli da ima još tri meseca života, nakon što joj je dijagnostikovan rak žučnih kanala.

Rudan je o svemu govorila bez ulepšavanja, ističući kroz kakvu je psihičku i fizičku borbu prošla nakon što je čula teške reči lerkara.

Njena ispovest potresla je mnoge, a brojni čitaoci i poštavaoci pružili su joj podršku.

Književnica je poznata po tome što o svim temama govori direktno i bez zadrške, pa je tako i o svojoj bolesti odlučila da govori javno, kako bi skrenula pažnju na težinu borbe kroz koju prolaze oboleli.

Razgovori sa decom najviše su je potresliVedrana je opisala razgovore koje je vodila sa članovima porodice.

Kako ističe, jedan od razgovora sa sinom najviše ju je potresao jer ju je pitao kako će porodica nastaviti dalje :

- Imate još tri meseca… 'Mama', rekao mi je sin, 'kako ćemo podići troje dece? Svet je poludeo. Sestra nema dece, imaju stan, nema nikakve potrebe da dobije ni komad kuće…

- Podivljala sam. 'Zašto imaš troje dece? Ko ti ih je uvalio? Ona je moje dete, tu je i tata. Kuća jeste moja starina ali tvoj otac i ja u nju zajedno ulažemo već četrdeset godina…'

- Nije uspio sakriti tipični, podrugljivi osmeh. Znate već, budalo stara, jedina si u gradu koja ne znaš.

Odlučila sam. Nećeš dobiti ni komadić kuće, a nećeš mi doći na sahranu ni ti ni njeno troje dece. Neka im kuću ostavi otac - rekla je Vedrana.

Takođe, razgovor sa ćerkom joj je promenio pogled na svet:

- Razgovarala sam sa kćerkom. Sve je znala. 'Čitav moj život je laž, laž', vrištala sam. 'Stara, svačiji je život laž, da nije sve bi nas istina pobila u dvadesetoj.'

- Dakle tako. Da se svo ovo sra**e nije odužilo ja bih umrla u miru i spokoju ispraćena kuknjavom svojih najdražih.

- Ovako ću na svom pogrebu biti samo ja u pratnji sebe.", zaključila je Vedrana Rudan na kraju.

Autor: T. Mladenović