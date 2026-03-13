POTRESNO! Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili: Darko čvrsto drži beli sanduk, kuka na sav glas za bratom Draganom, supuga Katarina sve vreme uz njega!

Scena zbog koje će mnogi zaplakati!

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak. Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Opelo se služilo u kući, a tužna povorka od preko 500 ljudi krenula je ka groblju gde će Dragana ispratiti na večni počinak. Na čelu kolone je rođaka koja u rukama nosi Draganovu sliku. Darko je sve vreme kukao na sav glas i govorio: ''Zar ovako da te ispraćam?!''.

Darko je sve vreme u koloni držao beli sanduk i obraćao se pokojnom bratu, a supriga Katarina je sve vreme uz njega.

- Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me brate ostavio? Ti si moja duša, život. Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili - jecao je Darko, a onda dodao: Pisaću ti svaki dan, sve ću ti javljati - kroz jecaje je govorio neutešni brat.

