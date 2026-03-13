POTRESNO! Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili: Darko čvrsto drži beli sanduk, kuka na sav glas za bratom Draganom, supuga Katarina sve vreme uz njega! (FOTO+VIDEO)

Scena zbog koje će mnogi zaplakati!

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak. Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Opelo se služilo u kući, a tužna povorka od preko 500 ljudi krenula je ka groblju gde će Dragana ispratiti na večni počinak. Na čelu kolone je rođaka koja u rukama nosi Draganovu sliku. Darko je sve vreme kukao na sav glas i govorio: ''Zar ovako da te ispraćam?!''.

Darko je sve vreme u koloni držao beli sanduk i obraćao se pokojnom bratu, a supriga Katarina je sve vreme uz njega.

- Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me brate ostavio? Ti si moja duša, život. Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili - jecao je Darko, a onda dodao: Pisaću ti svaki dan, sve ću ti javljati - kroz jecaje je govorio neutešni brat.

Autor: M.K.