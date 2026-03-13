UŽIVO BRESTAČ! SAHRANA DRAGANA LAZIĆA: Povorka stigla na groblje, Darko grli sanduk, kuka i jeca: Tata, dovodim ti sina da ga čuvaš! Majka Branka nema od bola! (FOTO+VIDEO)

Dragan Lazić, brat popularnog pevača Darka Lazića, biće sahranjen danas na groblju u rodnom Brestaču.

Folk pevač Darko Lazić danas, 13 marta, ispraća rođenog brata Dragana (32) na večni počinak. Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Opelo se služilo u kući, a tužna povorka od preko 500 ljudi krenula je ka groblju gde će Dragana ispratiti na večni počinak. Na čelu kolone je rođaka koja u rukama nosi Draganovu sliku. Darko je sve vreme kukao na sav glas i govorio: ''Zar ovako da te ispraćam?!''.

Porodica, prijatelji i veliki broj Darkovih kolega okupio se na groblju u Brestaču gde će Draganu uputiti poslednji pozdrav.

Kolona od više stotina ljudi, na čelu sa mladim rođacima koji nose krst i sliku, a iza kojih je kovčeg oko kog su najbliži članovi porodice, stigla je na groblje u Brestaču.

Oko grobnog mesta okupili su se brojni prijatelji, porodica, bajkeri i kolege sa estrade, kako bi ispratili Dragana na večni počinak. Na groblje su prvo pristigli bajkeri, koji su na motorima pratili povorku. Darko grli sanduk na groblju i kuka na sav glas: ''Tata, dovodim ti sina da ga čuvaš!''.

Porodici pozlilo kada je dopremljen beli kovčeg

U porodičnu kuću Lazića u Brestaču sinoć je dopremljeno telo Dragana Lazića u belom kovčegu. Jecaji i krici u tom trenutku su parali nebo, a iz dvorišta se čulo "Dragane, mladosti!".

Tuga i stres ukućana ovih dana su ogromni, a ispred kuće dežura vozilo Hitne pomoći. Prilikom unošenja kovčega u kuću medicinski radnici su morali da reaguje, budući da je nekome u kući pozlilo.

Darko Lazić, potpuno skrhan bolom i vidno van sebe, jedva je stajao na nogama. Uz podršku supruge Katarine, prijatelja i kolega, pevač se kroz plač oprostio od najvoljenijeg brata.

Autor: Pink.rs