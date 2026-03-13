ZDRAVO TAMO, MOJA STARA PRIJATELJICE: Pesma kojom se Darko Lazić oprostio od pokojnog brata će vas rasplakati

Pevač je uz opis koji je bio bolan, objavio i pesmu stranih izvođača, Simon & Garfunkel – The Sound of Silence, a reči koje se pevaju u pesmi su bolne.

Darko Lazić, neutešan je nakon smrti brata, Dragana Lazića, koji je poginuo u saobraćajnoj nesteći, a danas se pred ispraćaj na večni počinak, oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je podelio jedan od njihovih zajedničkih trenutaka.

Pevač je uz opis koji je bio bolan, objavio i pesmu stranih izvođača, Simon & Garfunkel – The Sound of Silence, a reči koje se pevaju u pesmi su bolne.

Zvuk tišine

Zdravo, tamo, stara prijateljice,ponovo sam došao da pričam s tobom.Jer jedna vizija tiho se prikraladok sam spavao,i vizija koja je posejana u mom mozgujoš uvek ostajeu zvuku tišine.U nemirnim snovima hodao sam samuskim ulicama od kaldrme,ispod oreola jedne ulične lampe.

Podigao sam kragnu protiv hladnoće i vlagekada mi je pogled presekao blesak neonskog svetlakoji je rascepao noći dodirnuo zvuk tišine.I u goloj svetlosti video samdeset hiljada ljudi, možda i više.

Ljudi koji govore a da ne pričaju,ljudi koji čuju a da ne slušaju.Ljudi koji pišu pesme koje glasovi nikada ne dele.I niko se ne usuđujeda poremeti zvuk tišine.„Budale“, rekoh, „vi ne znate,tišina raste kao rak.

Slušajte moje reči da bih vas naučio,uzmite moje ruke da bih vas dosegao.“Ali moje reči padale su poput tihih kapi kišei odjekivaleu bunarima tišine.I ljudi su se klanjali i molilineonskom bogu kog su stvorili.A znak je bljesnuo svoje upozorenjerečima koje je oblikovao:„Reči proroka napisane su na zidovima podzemne železnicei po hodnicima stambenih zgrada.“I šapućuu zvuku tišine.

Pesma koja je pratila opis, pokazuje koju količinu tuge Darko nosi u sebi, a uz ove stihove, dodao je:

- Rođeni moj, čekaj brata svog. Ponovićemo sve na lepšem mestu i smejati se kao nekada - napisao je on u opisu videa i dodao:

- Rođeno moje, neka ti je večna slava. Srce će mi pući od tuge.

Autor: Pink.rs