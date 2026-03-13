Sahranjen brat Darka Lazića! Pevač jecao na grobu, reči majke Branke lome srce: Ne dam moje dete! (FOTO+VIDEO)

Potresno u Brestaču! Dragan Lazić ispraćen na večni počinak!

Danas, 13. marta, u Brestaču, na groblju nedaleko od porodične kuće, sahranjen je brat Darka Lazića, Dragan, koji je poginuo 11. marta u strašnoj nesreći kod Šapca. Dragan je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom.

Na večni počinak ga je ispratilo oko 1.000 ljudi, pola estrade bilo je na groblju. Nakon što je završeno opelo u crkvi, tužna povorka stigla je do groba gde će počivati Dragan Lazić.

Darko se potpuno slomio, pa pao na sanduk i kroz plač izgovorio:- Milane dovodim ti sina, tata čuvaj ga -pričao je Lazić:

- Nisi ti trebao da budes na tom mestu, ja sam. Nisi zaslužio to - dodao je.

Darko drži sanduk, Branka jauče

Čuju se jauci majke Branke: "Jao moje srce, moje dete, ne dam moje dete".

Autor: Pink.rs