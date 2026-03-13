Ako govoriš istinu... Jodžir se obratio ženi nakon haosa sa njenom eksplicitnom slikom, progovorio i o navodnom razvodu

Poznati influenser Jovan Radulović, poznatiji kao Jodžir, odgovorio je na nagađanja o navodnom razvodu sa Irenom Radulović!

Influenser Jovan Radulović Jodžir oglasio se nakon što je demantovao navode da se razvodi od novinarke Irene Radulović i to zbog navodne eksplicitne slike koja kruži mrežama.

On je sinoć u lajvu zajedno sa Irenom demantovao sve, a sada je objavio sliku s ženom i poslao joj snažnu poruku.

- Ko je neoprezan sa istinom u malim stvarima, ne može mu se verovat ni u velikim. Ako govoriš istinu, ne moraš ništa da pamtiš. Sve znaš Velikanko… Jedna jedina za mene do kraja života - napisao je on.

O Ireninoj eksplicitnoj fotografiji

Podsetimo, Jodžir je juče govorio o navodima da se razvode i navodnoj fotografiji.

- Ceo život vi živite moj život i tako će biti do kraja života jer ste retardi. Do kraja života ćete biti kretenčine, a u ovom slučaju gledate moj život - započeo je Jodžir u uključenju uživo, pa nastavio:

- Jedino gde nije izašla Irenina gola slika je ova fotelja ovde. Kako se niste setili da ubacite njenu sliku u ovom ovde stanu? Ovako, sedi Irena u stanu kod drugarice, a tu sam i ja. Irena se skinula da je izmasira i uzele su i slikale kako bi pokazale to zajedničkoj kumi. Posle moja supruga pametna kroz par dana koja je nešto slala u jednu grupu poslala je i to u grupu. Onda se njena fotografija prebacila na različite garniture, iz stana u stan. Nemojte da pravite filmove, ne znam zašto vas toliko kopka moj privatni život. Tu je slika, ali nema videa - poručio je Jodžir i dodao:

- Kažu da postoji snimak, a ako postoji ja ću ga okačiti na Instagram da ga svi gledaju. Priča se da ja idem po Beogradu, ližem i grizem tuđa stopala. Ta stopala su Nevenina, moje drugarice koja je pobedila u Exatlonu. Nažuljale su je štikle i ja sam je od milosti kada se izula zagrizao za stopalo. Relja ide u školu, a tamo ga deca pitaju da li su mu se mama i tata razveli - ispričao je on.

