UGRAĐENO MU JE PET STENTOVA: Oglasila se Đanijeva Slađa nakon vesti da joj je suprug HITNO OPERISAN

Slađa Trajković demantuje glasine o operaciji Đanija: Ugrađeno mu je pet stentova, sve je pod kontrolom!

Tokom dana u medijima je osvanula vest da je pevač Radiša Trajković Ðani hitno operisan na VMA. Tragom te informacije mediji su stupili u kontakt sa njegovom suprugom Slađom Trajković koja je otkrila istinu.

- Sad sam reagovala i zvala te budale koje lupaju gluposti, nije istina da je imao operaciju - priča i objašnjava šta se zapravo dogodilo.

Ugrađeno pet stentova

- Istina je da je imao blagu intervenciju, ugrađeno mu je pet stentova, na vreme je reagovano i evo ga sada kod kuće leži i odmara - zaključila je za Kurir.

Autor: Nikola Žugić