Edita pokazala trudnički stomak! Pevačica pozirala, pa javno zatražila pomoć svih: Samo bez traumatičnih... (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović je u blagoslovenom stanju i izgleda nikada lepša!

Iako trudnoća odmiče, Edita je aktivna, nasmejana i dinamična kao što je bila pre nego je ostala trudna. Kako je aktivna na društvenim mrežama, pevačica je odlučila da podeli sa pratiocima kako izgleda te zatraži od njih poneki savet vezano za trudnoću.

Edita je tražila od pratioca da joj pošalju savete o svemu što je važno tokom prenatalnog perioda – od ishrane i treninga, preko knjiga o trudnoći, pa sve do pripreme za dojenje i prirodan porođaj.

- Lele ja trudna. Žene pišite mi savete što se tiče ishrane, treninga, knjiga, pripreme za dojenje, prirodan porođaj, oporavka, svega što dobro utiče na prenatalni period (samo bez traumatičnih iskustava molim vas) - napisala je Edita.

Podsetimo, Edita je krajem februara tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou" prvi put otvoreno progovorila o razlozima rastanka od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka ćerku.

- Mi smo u sjajnim odnosima, samo, jednostavno, nismo emotivni partneri. Nije to do mene, to je obostrana odluka, ali je i zrela odluka da imamo dete. Mi smo u strava, top odnosima, čuli smo se i malopre, objasnila je pevačica i dodala da smatra da još uvek nije dovoljno zrela za brak.

- Pitanje je kada ću ja stvarno naići, izmestiti se i ne biti u toj mojoj muškoj energiji. To je toliko fatalno po mene... Mnogo mi je žao što sam takva. iskreno je priznala Edita.

Autor: Nikola Žugić