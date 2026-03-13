Rekao mi je pred venčanje da izgledam kao baba: Svi zanemeli nakon priznanja Snežane Borjan: Crnilo mi se slivalo niz lice, čupala sam punđu!

Na dan venčanja, Snežana Borjan doživela je dramu kada joj je muž rekao da izgleda kao baba. Saznajte kako je prijatelj spasio situaciju!

Žena golmana Milana Borjana, Snežana Borjan, redovno na svom Instagram profilu objavljuje sadržaje koji u velikoj meri zaintrigiraju kako njene fanove, tako i širu javnost.

Jednom prilikom je uz objavljenu sliku vrlo detaljno prepričala dramu u kojoj ju je suprug doveo do suza samo nekoliko časova pre nego što će stati pred matičara, ističući osobu koja joj se u tim trenucima našla kao najveći spasitelj. Naime, uz fotku sa svojim najbližim drugom, Snežana se emotivno zahvalila na neizmernoj podršci:

- Moram da napišem jednu anegdotu o mom najboljem prijatelju. Na dan moje svadbe ulazim u hotel, par sati pred venčanje, a moj iskreni muž me pogleda i kaže "frizura i šminka su ti užasne, izgledaš kao neka baba". Da, verovali ili ne, to mi govori na dan svadbe, tri sata pred venčanje.

Za pet minuta crnilo od šminke mi se slivalo niz celo moje lice od suza a punđu sam počupala. Ovaj čovek je uspeo da me smiri, našminka prelepo i od tih počupanih ekstenzija napravi predivne lokne. Kako je u tom ludilu i stresu to uspeo ne znam a mislim da ne zna ni on sada posle šest godina. Pa zamislite koliko ga volim.

Pozira u šik izdanju

Inače, Snežana je poznata kao žena koja veoma vodi računa o modi, pa je tako sada pozirala u šik izdanju u Beogradu.

Ona je na sebi imala elegantnu haljinu u tamno plavoj nijansi sa čipkastom kragnom i rukavima. Na licu je nosila moderne naočare, a dole je imala upečatljive bele čarape i damske štikle.

"Prijateljice su mi govorile: "On nije uspešan sportista"

Iako danas ovaj bračni par uživa u luksuzu i pravom bogatstvu, njihova prošlost nije bila ni izbliza tako lagodna. Njihova ljubavna priča započela je 2015. godine, u periodu kada Milanove zarade nisu bile nimalo bajne, te je Snežana bila ta koja je finansijski brinula o njemu na samim počecima.

"Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno".

Takođe, ona se otvoreno prisetila i kako su je drugarice ubeđivale da odustane od udaje za njega:

"Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo."

Autor: Nikola Žugić