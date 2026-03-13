Kuća stradalog Dragana Lazića ostala nedovršena! Ovde je živeo sa ženom i ćerkama, godinama ulagao u nju (FOTO)

Naš pevač Darko Lazić danas je, 13. marta, sahranio brata Dragana Lazića, takođe pevača, koji je stradao u saobraćajnoj nezgodi, a naša ekipa zabeležila je kadrove Draganove kuće koja je sada, ostala nedovršena!

Porodicu Darka Lazića, 11. marta je zadesila prava tragedija pošto je pevačev brat Dragan izgubio život u tragičnoj saobračajnoj nesreći kod Vladimirovaca blizu Šapca.

U porodičnom domu u Brestaču, gde su pekjuče, juče, ali i danas dolazili brojni prijatelji, rodbina i pripadnici estrade kako bi izjavili saučešća čuli su se jecaji i plač ožalošćene porodice koja se ne miri sa Draganovim gubitkom.

Danas, tužna povorka krenula je od Darkove kuće u Brestaču, pa sve do crkve gde je održano opelo, a potom i do grobnog mesta na gorblju u brestaču, te je tako sahranjen Dragan, a Lazić je sve vreme plakao i kukao, kao i njegova majka Branka.

Naša ekipa je na terenu zabeležila kadrove sa imanja preminulog brata Darka Lazića. Kuća u kojoj je živeo Dragan sa svojom suprugom Ivanom i njihove dve ćerke nalazi se na prostranom imanju i još uvek nije dovršena.

Dragan ju je gradio i ulagao godinama u nju, međutim, nije uspeo da završi započete radove na njoj. U sklopu nje nalazi se veliko dvorište koje je Dragan delio sa bakom, majkom i bratom Darkom.

