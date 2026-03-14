BOGDANA RAŽNATOVIĆ SLAVI ROĐENDAN U RUSIJI! Objavila snimak sa tortom i vatrometom, a evo KOLIKO GODINA PUNI: Tu joj je i rođena sestra Nataša Rodić

Bogdana Ražnatović, supruga Veljka Ražnatovića, proslavila je danas rođendan u Rusiji, a na mrežama je objavila snimak sa tortom i vatrometom. Bogdana je inače ove godine napunila 31. godinu.

Bogdana na snimku nije skidala osmeh sa lica, a razlog boravka u Rusiji je što se njen suprug Veljko Ražnatović već duži vremenski period tamo nalazi i planira da ostane još neko vreme.

Fanovi su joj u komentarima uputili brojne čestitke, a da je u Rusiji i njena rođena sestra Nataša Rodić potvrđuju i njene objave na Instagramu.

Nataša je pozirala u šik izdanju i tagovala se da se trenutno nalazi u Moskvi.

"Za sada je Veljko tamo godinu dana, ići ćemo svi kod njega"

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.

Autor: Nikola Žugić