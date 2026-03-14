Zbog zdravstvenog stanja sve moram da planiram: Nadežda Biljić otvorila dušu kao nikada pre

Dotakla se i proširenja porodice!

Otkako se ostvarila kao majka, život pevačice Nadežde Biljić i te kako se promenio. Privatno, dani joj prolaze u miru, u porodičnom okruženju, ali borbu koju je prošla zbog prevremenog rođenja mališana Longa nikada ne zaboravlja.

Na sve kroz šta su ona i njen izabranik, Toma Panić, prošli udruženim snagama i te kako je ponosna, a evo i šta je za jedne medije rekla po pitanju proširenja porodice.

- Oduševila me je koleginica Jelena Kostov, koja je rekla da je vrlo lako održati porodicu i karijeru, jer mi smo žene koje ne radimo od devet do pet i svako slobodno vreme provodim sa detetom. Otac i majka mi puno pomažu, ali ja se trudim da budem sa svojim detetom što više. U svojoj kući nisam zvezda, već supruga, majka i ćerka i uživam u svemu tome, volim toplinu doma i da raspremam i to je sve moja snaga. Pet ili šest dana sam uvek sa detetom, tako da nastupi mene ne koče – počela je Nadežda na tu temu, a potom je dodala:

- Umem da podviknem, jer se ja samo derem i pretvaram se u svoju majku. On kad stane ispred mene i kaže: "Mama", ja samo pomislim: "Šta vičem..." I nasmejem se. Sve je to normalno i lako on mene potkupi. Često se setim trenutaka kroz koje smo prošli zbog sina, ali se prisećam zbog toga da kada bude nešto, da ostanem sa obe noge na zemlji i ne želim da dođem u situaciju da sam bitna, jer ja ovaj posao radim zato što volim i Bog mi je dao talenat. Kao i sada i tada su moja porodica i suprug bili uz mene i to mi je sasvim dovoljno, jer znam da nisam sama i više mi ni ne treba.

Zatim, objasnila je kako ne isključuje mogućnost da danas-sutra dobije još jednog sina ili ćerku.

- Longo ne traži batu ili seku, on samo traži babu, dedu i mamu i tatu. Voli bebe i ima svoju seku, od mog devera ćerku i nju obožava i mnogo se vole. Što se mene tiče videćemo, stvarno za sve ima vremena i ja zbog zdravstvenog stanja i dijabetesa sve moram da planiram, ali volela bih proširenje porodice. Naravno i da ne dođe do toga, svi smo živi i zdravi, imam Longa i srećna sam - iskrena je bila Biljićeva, koju je zbog toga što se nikad nije libila da pokaže emocije u javnosti narod i zavoleo.

– Uvek, kad mi se plače, ja plačem i nemam problem sa tim. Počinjem da učim da ne budem toliko otvorena i da malo neke stvari zadržim za sebe. Bilo je dosta teških trenutaka, ali sada kada pogledam sebe u ogledalo, stvarno shvatim da ono što me nije ubilo, me je zapravo ojačalo. Sve je to život kao i situacije posle kojih mora da se ide dalje – kazala je onda, pa je nastavila o tome kako jedino ko danas može da joj izmami suze na licu, jeste njen sin.

- Više ne plačem, nemam problema, jer sam emotivno ispunjena. Nekad mi tako dođe, jer se setim šta sam prošla sa detetom i kad pričam sa nekim ženama, prijateljima i prijateljicama o deci, malo se zaplačem kad se setim onoga kroz šta smo prošli. To je normalno, majka kao majka, ništa tu nije strašno - napomenula je ona, kojoj je suprug Toma takođe i menadžer, a jedan od razloga zašto je i novac o kom se on brine.

- Posao mi pričinjava zadovoljstvo i novac mi nije primaran, tako da u kući Toma vodi računa o novcu, jer ja da vodim, to bi bila propast, meni je pet evra i pet hiljada evra isto. Meni novac ne igra ulogu u životu i on je taj koji je racionalan i razuman i kada je novac u pitanju i ume da štedi. Što se tiče nekretnine to je na razgovoru, a pesma uskoro izlazi. Pravimo mi uvek planove, možda sam ja samo neskromna žena, ali što smo zamislili mi smo i ostvarili – sa osmehom je poručila Nadežda.

Biljićeva je, inače, jednom prilikom i javno ispričala da su je Zorica Brunclik i njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš iz određenih razloga razočarali, a jedan od istih je i taj što su je na Jutjubu prijavili jer je pevala "kavere" njenih pesama. Iako je prošla kroz ovu situaciju, na pomen zdravstvenog stanja Brunclikove - odmah je uputila lepu reč.

- Ne znam šta joj je tačno, ali vidim da se povukla iz takmičenja gde je bila članica žirija. Želim joj stvarno od srca da sve bude u redu i šaljem joj puno ljubavi i podrške i nadam se da će se što pre vratiti sa nekom novom pesmom, pa da uradim "kaver" što pre. Šalim se, naravno. Šta god bilo između nas, ja tu ženu zaista poštujem i ona je stvarno legenda i od srca joj želim da bude bolje i da se što pre oporavi – zaključila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić