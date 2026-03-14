ODLIČNO SAM NAKON POROĐAJA: Milica Todorović gostovala koleginici na koncertu, pa se zahvaljivala prisutnima za čestitke na bebi

Poznata pevačica Milica Todorović porodila se pre nešto više od mesec dana i na svet donela sina Bogdana, dok se danas prvi put pojavila pred publikom posle porođaja, i to kao gost na koncertu pevačice Indira Levak.

Milica Todorović je otkrila kako se oseća, pa se zahvaljivala prisutnima za čestitke na bebi.

- Hvala na čestitkama! Super sam, odlično sam - rekla je kratko Milica Todorović na licu mesta.

- Utisci sa koncerta su fenomenalni! - dodala je ona.

Bila je sređena od glave do pete, a detalje sa lica mesta pogledajte u videu iznad.

Milica se obratila publici: "Ispunila mi se velika želja"

Inače, vidno raspoložena, pevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ostvario san.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se velika želja da budem sa tobom na pozornici - rekla je Milica Todorović, kojoj je večeras velika podrška rođena sestra Jovana.

Autor: Nikola Žugić