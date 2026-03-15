Evo ko je nasledio stan Milene Dravić i Dragana Nikolića! Komšije sve otkrile o njihovom životu: Nisu voleli...

Prošlo je deset godina otkako je preminuo legendarni glumac Dragan Gaga Nikolić, dok je dve godine kasnije zauvek otišla i njegova životna i filmska partnerka Milena Dravić.

Njihova ljubavna priča i danas se prepričava, a par koji je obeležio domaću kinematografiju ostavio je snažan trag i među komšijama koje su ih godinama viđale u svakodnevnom životu.

Domaći mediji su razgovarali sa ljudima koji su živeli u istoj zgradi na Vračaru, gde su Milena i Gaga proveli veliki deo svog života. Komšije kažu da ih pamte kao skromne, ljubazne i uvek spremne da pomognu.

Na ulazu u zgradu i danas stoje dve spomen-ploče posvećene slavnom paru, sa natpisom: "Ovde su živeli Dragoslav Gaga Nikolić i Milena Dravić, kralj i kraljica glume i ljubav i umetnost Beograda".

Iako na interfonu više nema njihovih prezimena, na poštanskom sandučetu i dalje stoji natpis "Nikolić - Dravić". Komšija Žika, koji u zgradi živi decenijama, ispričao je da stan danas povremeno obilazi Milenina bratanica, koja ga je nasledila.

- Tu je Milenina bratanica, ona je nasledila stan. Ona ima obavezu i prema ocu, ona obilazi stan, ali retko se viđamo. Poznavao sam ih skoro 40 godina. Mi smo bili prilično bliski, imali smo korektan komšijski odnos. Dok su bili angažovani na glumi imali su manje vremena, ali kasnije kada su se razboleli, onda smo se više družili. Našli smo se jedni drugima.

Kako kaže, i u najtežim trenucima trudili su se da zadrže vedrinu.

- Trudili su se da zadrže vedar duh. Kada je Dragan bio u teškoj situaciji, morao je da se stavi u stolicu i ja sam mu pomagao da ustane da ode kod lekara... Nisu bili u panici. Doživljavali su smrt kao najobičniju stvar koja sledi. Jedino Mileni je smetalo nije želela da u javnost daje priču o zdravstvenom stanju i da daje intervjue za novine. Draganovi roditelji su takođe ovde stanovali, kada su oni umrli imali su kućne pomoćnice koje su ih obilazile, ali oboje su umrli u bolnici. Mi komšije ih često spominjemo, u razgovoru pričamo dosta o našim anegdotama. Svi ih pamtimo kao vrlo korektni ljudi i komšije koje su uvek bile spremne da pomognu. Šta god da je trebalo oko zgrade, popravke... Uvek su bili tu da se to uradi kako treba.

Jedna komšinica iz susednog ulaza otkrila je i da Milenu poznaje još iz školskih dana.

- Gagu i Milenu ću pamtiti kao nevidljive ljude. Sa Milenom sam išla u gimnaziju zajedno i uvek je bila omiljena u društvu. Bila je jako duhovita i lepa i svi su uvek želeli da budu u njenoj blizini. Kasnije, kada su stekli ogromnu popularnost, i dalje su i ona i Gaga ostali prizemni. Živeli su na potkrovlju u blizini kutije za lift i nije im smetala ta buka, nikada se nisu žalili, uvek su bili prvi za popravke... Nisu voleli puno da se druže sa komšilukom, ali bili su jako ljubazni - rekla je gospođa.

Podsetimo, bratanica Milene Dravić, Verica Lula Dravić, došla je na pomen svom teči Draganu Gagi Nikoliću.

U Vericinim mislima Gaga je još uvek tu sa njima, svakodnevno se sete saveta koji im je davao, ali načina na koji su se Milena i on voleli.

- Zahvalila bih se Ateljeu 212 koji će danas praviti izložbu Gaginih fotografija iz predstava, lep gest. Meni su ovi dani jako teški, prošlo je 10 godina. Nekada deluje kao da je bilo juče, nekada kao da je prošlo jako puno vremena. Njegov humor, njegova ozbiljnost, njegov pametni savet koji je davao, širina koju je imao, ne samo ja, nego i ostatak familije osećamo njegovo odsustvo. Nije samo ovaj dan da ga se sećamo, puno uspomena, duhovitih rečenica. Puno vremena smo provodili u Crnoj Gori zajedno, mnogo su voleli prvo Rose, a onda i Baošiće. Bila sam privilegovana da mogu da provedem vreme sa tako divnim tetkom i tečom - rekla je ona.

Autor: A.Anđić