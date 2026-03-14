Jovana Jeremić postala baba u 35. godini! Voditeljka ne krije sreću zbog prinove: Stigla nam je Minja

Jovana Jeremić, voditeljka jutarnjeg programa na televiziji Pink, podelila je slike sa slavlja u njenoj porodici, te poručila da je postala baka.

Jovana se, naime, oglasila na Instagramu, objavila fotku ponosnog tate i otkrila da se njene funkcije gomilaju.

- Tataaaa, sad ćeš da vidiš kako je. Postala sam baka, superbaka, hvala ti gospode Bože na svim darovima. Meni stigla Minja, a kako ste vi? 35 mi je godina funkcije se gomilaju: tetka dva puta, majka jednom, superbaka jednom - napisala je voditeljka.

"Tigar jedini ume sa mnom"

Inače, Jovana Jeremić u ljubavi je sa bokserom Milošem Stojanovićem Gidrom, a o njihovom odnosu pričala je za "Blic".

- Miloš čovek koji mene pita uvek, dogovara se sa mnom i on je jedini muškarac u mom životu, jedini od svih koji najviše ume sa mnom. On jednostavno ume sa mnom. On uvek kaže meni da sam ja reinkarnacija njegovog pokojnog oca Gidre - Miodraga Stojanovića. Mislim da i Miloš ume sa mnom zato što je njegov pokojni otac takav bio. Bio je prodoran, disciplinovan, opasan, pošten, pravedan, sve iste osobine je imao faktički koje imam i ja.

Jovanu smo pitali i da li ima vreme za sebe, da li joj nekad prija samoća i kako provodi vreme sa emotivnim partnerom.

- Imam dosta vremena za sebe i mislim da je on tako mene i osvojio. On je tačno znao da ne može da mi se useljava u život preko dana. Znači mi provodimo određeno vreme zajedno, a to vreme koje zajedno provodimo je kvalitetno vreme. Ne, nismo mi po ceo dan zajedno. Niti niti ja to hoću niti on to hoće. To je bolest. Takvi parovi pucaju. Miloš ima svoje vreme, ja imam svoje vreme, imamo zajedničko vreme, živimo zajedno kad god i to će se intenzivirati do onog zvaničnog kompletnog preseljenja koje još uvek nije kompletno nego je delimično po nekoliko dana i mi savršeno funkcionišemo. Ali kad budemo bili zajedno i ako se uzmemo svako će imati svoje vreme, imaćemo zajedničko vreme, svako će imati svoje obaveze i imaćemo zajedničke. Svako će imati za sebe dan, jer to je formula za trajanje.

Autor: Nikola Žugić