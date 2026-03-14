U BRESTAČU POTPUNI MUK! Tragedija zavila Laziće u crno! Oglasio se Darko nakon sahrane rođenog brata: Mili moj... (FOTO)

Juče, u rodnom Brestaču, naš pevač Darko Lazić sahranio je brata Dragana Lazića, a nakon sahrane na kojoj je jedva stajao na nogama, pevač se oglasio na mrežama, a na njegovu objavu mnogi nisu ostali imuni.

Darko je, naime, podelio video snimak na kom njegov rođeni brat peva, s obzirom na to da se i Dragan, podsetimo, za života bravio i muzikom.

- Mili moj - napisao je Darko, uz emotikon slomljenog srca.

U Brestaču totalni muk

U Draganovom i Darkovom rodnom kraju, kao i u ulici u kojoj žive, zavladao je totalni muk zbog ove tragedije, ali onaj muk kakav do sada nikada meštani ovog kraja nisu videli, kako saznajemo. Ova tragedija zavila je kompletnu Darkovu porodicu u crno, a podsetimo, Draganovoj udovici, kao i njegovoj i pevačevoj mami Branki, u više navrata je pozlilo, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć, koja je sve vreme bila blizu kuće.

"Obećao si mi da ćemo pričati, zašto si me brate ostavio?"

Podsetimo, juče, 13 marta, Darko je ispratio svog rođenog brata Dragana na večni počinak, koji je stradao u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u sredu, 11. marta, na putu ka Šapcu, kada je vozeći motor, učestvovao u sudaru sa putničkim automobilom. Darko je sve vreme u koloni držao beli sanduk i obraćao se pokojnom bratu, a supriga Katarina je sve vreme uz njega.

- Obećao si mi da ćemo pričati. Zašto si me brate ostavio? Ti si moja duša, život. Nisam stigao sve da ti kažem, nismo se oprostili - jecao je Darko, a onda dodao: Pisaću ti svaki dan, sve ću ti javljati - kroz jecaje je govorio neutešni brat.

Porodica, prijatelji i veliki broj Darkovih kolega okupio se na groblju u Brestaču gde će Draganu uputiti poslednji pozdrav. Kolona od više stotina ljudi, na čelu sa mladim rođacima koji nose krst i sliku, a iza kojih je kovčeg oko kog su najbliži članovi porodice, došla je na groblje u Brestaču.

Oko grobnog mesta okupili su se brojni prijatelji, porodica, bajkeri i kolege sa estrade, kako bi ispratili Dragana na večni počinak. Na groblje su prvo pristigli bajkeri, koji su na motorima pratili povorku. Darko grli sanduk na groblju i kuka na sav glas: ''Tata, dovodim ti sina da ga čuvaš!''.

Autor: Nikola Žugić