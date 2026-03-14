NIJE STIGAO DA ISPUNI VELIKU ŽELJU: Pokojni brat Darka Lazića imao je planove

Dragan Lazić je nastupao na privatnim proslavama i lokalima, a jednom prilikom otkrio je da mu je velika želja da sa rođenim bratom snimi pesmu!

Dragan Lazić, rođeni brat Darka Lazića, koji je sahranjen u rodnom Brestaču, želeo je da snimi duet sa Darkom, ali nije stigao da ostvari tu želju. Dragan je nastradao u saobraćajnoj nesreći u 32. godini, a iako se bavio muzikom, nikada se nije javno eksponirao.

On je redovno nastupao na privatnim proslavama i lokalima, a jednom prilikom otkrio je da mu je velika želja da sa rođenim bratom snimi pesmu.

- Da, snimiću sa Darkom duet, to je kolega sa kojim ću ja snimiti duet. Inače, rođena smo braća. Eto, snimaćemo duet, ali neću da otkrivam. Biće iznenađenje za sve - pričao je mlađi Lazić sa osmehom na licu.

Dragan je otkrio tada i da li ga brat savetuje oko muzike.

– Darko je stariji od mene, Darko mene savetuje, savetujem i ja njega naravno, ali on moj savet neće da primi tj da prihvati jer sam mlađi naravno – rekao je pevač tom prilikom za Hype.

Podsetimo, Dragan Lazić poginuo je 11. marta kod Šapca. Iza sebe je ostavio suprugu i dve ćerke. Na njegov poslednji ispraćaj došlo je više od 500 ljudi.

Autor: Nikola Žugić