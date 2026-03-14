GEST KOJI JE RAZNEŽIO SAVA CENTAR: Miloš Vuksanović poklonio gitaru devojčici iz publike, dvorana eruptirala od emocija (VIDEO)

Jubilarni osmi koncert Leksington benda u Sava Centru ostaće upamćen po sjajnoj atmosferi, vrhunskoj produkciji i emocijama koje su preplavile dvoranu, ali jedan trenutak posebno je dirnuo publiku.

Tokom večeri, gitarista Lexington benda Miloš Vuksanović napravio je gest koji je iznenadio sve prisutne. U jednom trenutku primetio je malu Mašu u publici, koja je sa velikim oduševljenjem pratila koncert, pevala zajedno sa bendom i nije skidala pogled sa bine.

Dirnut njenom energijom i ljubavlju prema muzici, Vuksanović ju je pozvao bliže bini, a zatim uradio nešto što niko nije očekivao – skinuo je svoju gitaru i poklonio je upravo njoj.

U tom trenutku Sava Centrom prolomio se gromoglasan aplauz, a publika je ustala na noge pozdravljajući ovaj emotivan gest. Mala Maša nije krila sreću, dok su članovi benda i publika zajedno podelili trenutak koji će se dugo prepričavati.

Lexington bend već nedeljama puni Sava Centar, a serija koncerata potvrdila je njihovu ogromnu popularnost. Ipak, upravo ovakvi spontani trenuci pokazuju zašto ih publika toliko voli jer pored vrhunske muzike, na njihovim koncertima uvek ima mesta i za iskrene emocije koje se pamte.

Autor: Nikola Žugić

