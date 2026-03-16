MOJ MUŽ I JA VOLIMO MOJ CELULIT! Nadežda Biljić šokirala Sanju Marinković priznanjem, Mahrina odmah reagovala: Moguće je da VOLIŠ SEBE uz...

Tema fizičkog izgleda u karijeri i pritiska društvenih mreža ponovo je otvorila burnu temu u novoj emisiji Magazin In.

U vremenu kada Instagram nameće gotovo nedostižne standarde lepote, mnoge žene priznaju da sve teže vole svoju figuru i lice, o čemu je Sanja Marinković govorila u novom izdanju emisije "Magazin In", sa svojim gošćama: Marinom Visković, Nadeždom Biljić, Mahrinom, Tamarom Milutinović i Jelenom Kostov.

- Ja mislim da devojka koja vrhunski izgleda, a ne zna da peva mislim da toga ni nema. Ne može da traje - rekla je Marina Visković.

- Ima ih mnogo u današnje vreme na našoj estradi i zato se menjaju kao na traci i zato im karijere traju kao tetrapak od jogurta jer čim im izađe celulit to više nije to - nadovezala se Nadežda Biljić.

- Ja sam rekla da je privilegija atrativnih žena postala sve veća. Žensko telo, složile se mi ili ne, sve više postaje javno dobro. Seksualizacija je postala sve više prisutna, što se tiče komentara, zloupotrebe i svega prisutnog i negativnog.. Kada ste vi prvi put postale svesne da se vaš telesni izgled posmatra kao deo paketa koji prodaje tu pesmu? - upitala je Sanja gošće.

- Lepota košta. Ja sam mnogo puta doživela da zloupotrebe moje dobro i kulturno ponašanje prema njima i da očekuju nešto više, a ja to više neću da pružim i onda oni neće sa mnom da rade sa mnom, đto se tiče posla - dodala je Mahrina.

- Očekuju da se skineš? - upitala je Sanja.

- Ne da se skinem, nego samo da im pružim to što oni žele u tom trenutku žele, na primer vezu u tom trenutku, a možda i nešto drugo, ali ja to nisam želela gde onda oni mene odstrane kao poslovnog partnera - odgovorila je Mahrina.

- To se dešava lepim ženama. Tamara, koliko je tvoj fizički izgled bio deo tvog paketa ? - upitala je Sanja.

- Iskreno, mislim da na početku sam imala sreću samo zato što sam imala hit. Kada imaš dobru pesmu nije toliko bitan fizički izgled - rekla je Tamara.

- Jel u doba Instagrama, jel je danas uopšte moguće da voliš sebe i svoje lice? Jer kad gledaš sve ono ne bude ti dobro! Jel moguće - pitala je Sanja.

- Moguće je ako imaš dobrog psihoterapeuta - uzvratila je Mahrina.

- Moj suprug i ja volimo moj celulit i tu se svaka priča završava - jasno je rekla Nadežda.

Autor: T. Mladenović