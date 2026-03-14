SVI MI GLEDAJU MUŽA, JA SE TIME PONOSIM: Nadežda Biljić ponosna na supruga Tomu, jer važi za jednog od najzgodnijih frajera

Tokom gostovanja u emisiji 'Magazin In', gošće su otvoreno komentarisale poglede od strane muškaraca i žena!

U opuštenoj emisiji 'Magazin In' kod Sanje Marinković, njene gošće Marina Visković, Mahrina, Nadežda Biljić, Jelena Kostov i Tamara Milutinović komentarisale su šta žene i muškarci prvo primete kada se pojave.

- Kada uđete u neki restoran, šta prvo muškarci primete kada sednegte na stolicu pored njih, a šta žene kada prođete pored njih - pitala je Sanja svoje gošće.

- Svako muško voli da vidi lepu, zgodnu ženu. Svako laže kada kaže da se ne bi okrenuo za lepom, zgodnom ženom - rekla je Jelena Kostov.

- Mene su bas lagali da su im bitne samo oči. Svakome samo oči sam ti prve video - nadovezala se Mahrina.

- Kod mene i jedno i drugo prvo primete muža kad se pojavimo negde. Svi su u fazonu vau kakav frajer i ja se time ponosim. Meni žene u poslednje vreme daju neverovatne komplimente 'čime se hraniš', 'da li treniraš' , a ja ništa od toga ne radim. Najlepša žena je srečna žena, a ja sam žena koja je srećna i zaljubljena. Toma je neko ko je meni sve na svetu, neko ko je kao mene oblikao da dođem do ovoga gde sam danas - dodala je Nadežda.

- Najviše komplimenata dobijam od žena, to mi je zapravo i najveća publika, a muškarci primete obline i kako zračiš - rekla je Marina.

- Tvoj aktuetni partner, koji ti je njegov najdraži kompliment koji si dobila od njega, a voliš da prepričavaš - pitala je Sanja Marinu.

- On je vrlo darežljiv kada su komplimenti u pitanju, ja to kod njega volim. On uglavnom obožava sve kod mene i sve izvlači sve najbolje kod mene. Sličan je meni i ja biram partnerte koji vode sličan život kao ja - odgovorila je Marina.

Autor: T. Mladenović