BRALA SAM ŠLJIVE KAO SEZONSKI RADNIK: Naša pevačica na selu obavljala teške poslove! Evo kako se snalazila da zaradi

Poznata pevačica Maja Marijana otvorila je dušu i progovorila o najtežem periodu u svom životu, stravičnoj povredi koja ju je prikovala za krevet, ali i o vremenu kada je brala šljive kako bi zaradila.

Iako je rođena i odrasla u Beogradu, malo ko zna da je Maja kao klinka obavljala poljoprivredne poslove na jugu Srbije i u Vojvodini.

Letnje raspuste provodila je u rodnoj kući svog pokojnog oca u selu nadomak Blaca (u Toplici), kao i kod bake u Srbobranu.

- Bilo je zanimljivih aktivnosti, od pecanja, kupanja u reci, do branja šljiva. Doduše, moja karijera branja šljiva je kratko trajala. Plašim se paukova jako, tako da sam zbog njih brzo i odustala od berbe šljiva - rekla je Maja Marijana iskreno, pa je dodala:

- Od malena znam za rad, sezonski poslovi su za mene kao klinku predstavljali avanturu. Bilo da sam kod bake u Srbobranu ili na jugu, nikada nisam bežala od rada. U Toplici sam brala šljive i kupine, a u Srbobranu skidala metlice sa kukuruza.

Iako danas vodi potpuno drugačiji život i retko ima vremena da ode u rodni kraj svog oca, priznaje da je za taj kraj i dalje vežu snažne uspomene.

Autor: Nikola Žugić