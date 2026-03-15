NOS MI JE NA SLIKAMA BIO VEĆI, UŽIVO SAM... Nina Đogani o estetskoj intervenciji i izgledu: Imala sam želju da se snimam

Nina Đogani, ćerka Đoleta Đoganija i Anabele Atijas operisala je nos na klinici u Turskoj.

Nina Đogani je nakon intervencije gostovala u potkastu kod sestre Lune i ispričala kako se odlučila na intervenciju. Ona je istakla da joj nije smetalo kako njen nos izgleda uživo, već na slikama i na video snimcima.

- Dobila sam mnogo više samopouzdanja, samim tim što sam uradila estetsku operaciju koju sam dugo želela, osećam se mnogo lepše. Nisam bila samoj sebi ružna, da sam morala da operišem nos, ja sam sebi bila prelepa. Jednostavna uvek na slikama, na kameri nos izgleda mnogo veće nego što jeste. A uživo kad se pogledam u ogledalu nikada mi nije predstavljao problem, osećala sam se lepo kad se našminkam. Ali uvek sam imala želju da se snimim uvek mi je to smetalo - rekla je u emisiji "Bunker".

Autor: Nikola Žugić