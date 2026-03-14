Tri jake glave na slici: Veljko Ražnatović objavio selfi sa naslednikom, a mreže se odmah usijale (FOTO)

Dok u Rusiji usavršava svoje bokserske veštine, Veljko Ražnatović ne krije da mu je porodica najveći oslonac, a nova slika sa sinom, raznežila je mnoge.

Njegova supruga Bogdana i deca posetili su ga, a jedan trenutak sa sinom Željkom izazvao je buru emocija na društvenim mrežama.

Fotografija na kojoj Veljko drži sina u naručju, dok na podlaktici ponosno nosi tetovažu Gavrila Principa, postala je simbol povezanosti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

- Tri jake glave na slici - napisao je Veljko uz fotografiju, aludirajući na sebe, sina Željka i Gavrila Principa.

Ceca pričala o karijeri sina

Veljkova majka, Svetlana Ceca Ražnatović, nedavno je govorila o njegovom životu i karijeri u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer ono što traži pronašao je tamo. Svaka čast svima, ali nekako u Rusiji, pogotovo u Vladikavkazu, on se potpuno transformiše,“ rekla je Ceca za Telegraf ranije, a pevačica inače ne krije koliko je ponosna na naslednika, koji u boksu ostvaruje odlične rezultate.

Autor: Nikola Žugić