DONČIĆU BIVŠA TRAŽI BASNOSLOVNU SUMU NOVCA SVAKOG MESECA! Anamarija želi astronomsku alimentaciju, evo šta je ključna stvar!

Prema izveštajima iz svetskih medija Anamarija Goltes od Luke Dončića zakonski najveću moguću alimentaciju!

Duga veza je okončana na loš način. Luka Dončić i Anamarija Goltes su se rastali dok je Anamarija bila drugi put trudna.

Prema rečima jednog od najboljih košarkaša sveta, trenutno je u toku borba za starateljstvo, a sada se priča o visini alimentacije koju bi on mogao da plaća. Prema određenim navodima, sudski spor će biti vođen u Kaliforniji, a prema spakulacijama alimentacija bi mogla da iznosi oko 300.000 dolara mesečno.

To je suma koja bi predstavljala blizu 10 odsto od Lukine mesečne plate u Los Anđeles Lejkersima, a to je gornja granica koju sudovi u Kaliforniji retko kada prelaze. Zakon u Kaliforniji predviđa da deca zadrže isti nivo luksuza koji bi imala da je porodica ostala na okupu. U slučaju Slovenca radi se o luksuznom domu, obezbeđenju, privatnim avionima i sličnim stvarima.

Iako je iznos od 300.000 dolara moguća opcija, prema uobičajenoj praksi, najrealnije je da se konačna nagodba kreće između 150.000 i 200.000 dolara mesečno.

Nema podele Lukinog bogatstva

Prema navodima američkih medija, ćerke sa majkom borave u Sloveniji, a sa Lukom komuniciraju isključivo preko advokata. Anamarija Goltes je, kako piše TMZ, na sudu u Kaliforniji podnela zahtev za alimentaciju i pokrivanje advokatskih troškova.

Izvori bliski Dončiću tvrde da je on za to saznao iz medija i da je ostao zatečen, tim više što je deci uvek pružao neograničenu finansijsku podršku. S obzirom na to da par, koji se verio u julu 2023. godine, nije bio u braku, Anamarija nema pravo na deo njegovog ogromnog bogatstva, uključujući aktuelni ugovor sa Lejkersima vredan 165 miliona dolara.

Ona može potraživati samo alimentaciju, čiji će iznos odrediti sud. Dončić je u međuvremenu na sudu u Sloveniji zatražio privremenu meru kako bi ostvario hitan kontakt sa svojim ćerkama.

Autor: Nikola Žugić