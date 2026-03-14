MUČILA SAM SE GODINAMA SA IZDEFORMISANIM LICEM: Marina Visković prošla kroz PAKAO zbog implanta, otkril kada je prvi put uradila silikone

Pevačica Marina Visković otvoreno je progovorila u emisiji 'Magazin In' o estetskim zahvatima i problemima koje je imala sa silikonima.

Gostujuću u emisiji 'Magazin in' koju vodi Sanja Marinković, novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović je postavila direktno pitanje Marini Visković, gde je ona iskreno priznala da je donela odluku da izvadi silikone.

- Marina Visković izvadila silikone iz usana. Pevačica posle mnogo godina napravila veliku promenu. Ispravila sam grešku iz mladosti. Jel to istina - upitala je Snežana Marinu.

- Jeste. To mi je jedna velika i značajna stvar. Mnogo lepše izgledam. Moram reći da sam bila mnogo mlada kada sam to uradila, išla sam u srednju školu, pevala sam tada prateće vokale u studiju sa jednim našim pevačem. Pored je bio jedan doktor koji je to radio i to se tad pojavilo. Ja mu kažem ajde ti sa mnom da mi probamo, tada je bio biopolimer, ja sam otišla i ubrizgala. On me je zvao i pitao da li ću biti kao babun, majmun, šta će biti sa mojom glavom. Ja sam tada stvarno bila mlada, možda sam imala oko 18-19 godina, tad se pojavilo. To se meni izdeformisalo i mučila sam muku godinama, to nije bila jedna operacija nego ih je bilo više da bih to izvadila. Mislim da je to najbolje što sam uradila - odgovorila je Marina.

