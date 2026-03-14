STRAŠNA TRAGEDIJA U BATAJNICI! Ivan Gavrilović otkazao večerašnji nastup: Iz poštovanja prema svima...

Zbog velike tragedije u kojoj su ugašena dva mlada života, u Batajnica je danas proglašen Dan žalosti. Muzika u kafićima i klubovima neće se održavati, a povodom toga se oglasio i pevač Ivan Gavrilović.

On je saopštio da je primoran da pomeri svoj nastup, koji je bio zakazan za večeras, i obavestio pratioce na društvenim mrežama o otkazivanju nastupa zbog ovog strašnog događaja.

- Zbog velike tragedije koja je zadesila Batajnicu i iz poštovanja prema svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem odlučili smo da žurku pomerimo za sledeći vikend. Izvinjavamo se zbog promene termina i hvala svima na razumevanju - poručio je Ivan Gavrilović.

Podsetimo, Mihajlo S. (18) i tinejdžerka N. P. (19) stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre dve noći u Ugrinovcima.Saobraćajna nesreća se dogodila pre dve noći u Ugrinovcima u 21.59 kada je, kako se sumnja, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.Mihajlo i N. P. (19) stradali su na licu mesta, dok je treća tinejdžerka prevezena u bolnicu u teškom stanju.

