PRIZOR KOJI KIDA DUŠU! Darko Lazić podelio snimak pokojnog brata i svog sina, vidi se koliko su se voleli: PRETUŽNO! (FOTO)

Darko Lazić je podelio emotivan snimak svog pokojnog brata, pokazujući koliko su se voleli. Ovaj video dirnuo je mnoge pratioce.

Pevač Darko Lazić podelio je na društvenim mrežama emotivan video koji je mnoge dirnuo. Naime na snimku se vidi kako provodi trenutke sa svojim bratom Draganom Lazićem, koji je juče sahranjen, a uz objavu nije krio tugu zbog velikog gubitka.

Na snimku se vidi opušten trenutak dvojice braće na ulici dok provode vreme zajedno, a sa njima je i Darkov sin Aleksej, a upravo taj kadar sada ima posebnu težinu. Darko je ovim videom pokazao koliko mu je brat značio i koliko su bili vezani.

Svi se rastužili

Mnogi pratioci su u komentarima uputili reči podrške i saučešća, ističući da se kroz snimak vidi koliko je među njima bilo ljubavi i bliskosti. Emotivna objava brzo se proširila društvenim mrežama, a brojni fanovi pružili su podršku pevaču u teškim trenucima. Darko je i ovim snimkom pokazao da uspomene na brata zauvek ostaju u njegovom srcu.

Autor: M.K.