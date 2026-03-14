AKTUELNO

Domaći

SVI SMO JEDNOM SANJALI POZORNICU! Toni Cetinski naseo na provokacije branitelja, pa se sad obratio Jakovu pred koncert u Spensu: Na kraju uvek...

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: pexels.com, Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu pod pritiskom provokacija, ali se obratio Jakovu Jozinoviću pred njegov nastup.

Hrvatski pevač Toni Cetinski je pre par dana zgranuo javnost naprasno otkazavši konert u Novom Sadu zakazan za 8. mart na sam dan koncerta, pod uticajem onih koji su navodili sramne tvrdnje - da je Spens navodno tokom devedesetih bio logor za Hrvate.

Podsetimo, izvesne grupe ljudi i veterana iz Hrvatske apelovali su na Tonija Cetinskog i Jakova Jozinovića da otkažu svoje koncerte u novosadskom Spensu pod skandaloznim obrazloženjem, a dok je Toni svoj otkazao, njegov mlađi kolega imao je drugačije planove, pa je tako odlučio da koncert održi, čime je izbegao i potencijalne probleme vezane za predstojeće koncerte u Beogradu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Obratio se Jakovu

Sada je Toni odlučio da se obrati svom mladom kolegi pred koncert na Spensu poželevši mu puno sreće te je na svom storiju objavio njihovu zajedničku sliku i napisao:

Foto: TV Pink Printscreen, pink.rs

- Svi smo jednom bili mladi pevači koji su sanjali veliku pozornicu. Drago mi je videti mlade ljude koji žive za glazbu. Jakove, želim ti srećan koncert i puno lepe energije publici u Novom Sadu. Na kraju uvek pobedi muzika - napisao je on u svojoj objavi.

Objavu je pratila pesma "Show must go on", odnosno "Šou mora ići dalje".Pitanje je, samo, kome je ovo tačno šou?

Autor: M.K.

#Jakov Jozinović

#Novi Sad

#Toni Cetinski

#koncert

