Stvarno nema dalje! Toni Cetinski se krije iza žene Dubravke, preuzela svu krvicu, a zaboravili da kažu IZVINITE za laži o Spensu

Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. marta u Spensu, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred novosadsku publiku, pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih". A istina je sasvim drugačija - sem što je prodao tek nešto više od 3.000 karata, što nije dovoljno ni da napuni pola dvorane, Cetinski je pokazao koliki je licemer - zakazao je koncert u Areni Zagreb na dan državnosti Hrvatske - države koja je proterala oko pola miliona Srba.

Licemerskim potezom izazvao je nezadovoljstvo kod fanova u Srbiji, koja ga je uvek lepo dočekivala i od koje je godinama lepo zarađivao. Budući da se strasti ne smirivaju, njegov tim je izgleda odlučio da celu krivicu preuzme njegova supruga Dubravka Cetinski, koja je i njegov menadžer. Ponovo licemerno i veoma drsko, u svojoj izjavi koju je objavila na društvenim mrežama, Dubravka je neveštim izvinjenjem fanovima zbog koncerta samo pokušala da zamaže i "zamuti vodu", zaboravljajući da se izvini i za laž i podmetanje istine o "istorijskoj" ulozi Spensa tokom devedesetih godina.

- Ja sam Dubravka Cetinski, Tonijeva menadžerka, i želim jasno reći da je odluka da Toni ne nastupi u dvorani Spensu u Novom Sadu bila moja profesionalna odluka i za nju preuzimam punu odgovornost. Ta odluka nije donesena protiv publike u Novom Sadu, niti je imala ikakve veze s prodajom ulaznica - napisala je u izjavi na počektu Dubravka.

- Toni je tokom godina mnogo puta nastupao u Novom Sadu i uvek imao divnu publiku. Zato mi je posebno žao što se ova situacija dogodila upravo pred tim ljudima koji su mu uvek davali veliku podršku. Svesna sam da je odluka donesena na sam dan koncerta i žao mi je zbog svih ljudi koji su kupili ulaznice i planirali da dođu. Izvinjavam se svima kojima je to donelo razočaranje. Odluka je bila teška i donesena u kratkom vremenu - nastavila je i obrazložila ponovo lažnom tvrdnjom razlog otkazivanja koncerta.

- Odluku sam donela kada sam videla koliko su Tonija potresla svedočanstva ljudi vezana uz tu lokaciju. I pored velikih napora u tako kratkom vremenu nismo uspeli pronaći novi prostor za održavanje koncerta, smatrali smo da je u tom trenutku poštovanje prema patnji žrtava važnije od poslovnog interesa i planiranog nastupa. U našem službenom saopšetenju nismo spominjali logor niti smo ulazili u istorijske rasprave. Muzika nikada ne bi trebalo da deliti ljude, nego da ih spaja. Svi ostali zakazani koncerti održaće se prema planu i radujemo se susretu s publikom. Savest je ponekad tiha, ali kada je poslušamo – postaje glas dostojanstva - napisala je Dubravka i za sam kraj besramno izreklamirala koncert Tonija Cetinskog u Areni Zagreb na Dan državnosti Hrvatske, države koja je proterala 550.000 srpskih duša.

Iz Hrvatske nestalo više od 500.000 Srba

Na predlog premijera i predsednika HDZ Andreja Plenkovića, Dan državnosti se od 2020. obeležava 30. maja. Taj dan se kao Dan državnosti obeležavao od 1991. do početka 2000-tih kada je vlast na izborima od HDZ preuzela koalicija okupljena oko Socijaldemokratske partije (SDP). U periodu od izbijanja Odbrambeno-otadžbinskog rata 1991. godine pa do 01.01.1998. godine sa čitave teritorije današnje Hrvatske proterano je ukupno 550 000 lica srpske etničke pripadnosti. Samo u zločinačkoj akciji "Oluja" proterano je 350.000 Srba.

Spens nikad nije bio logor

Javno preduzeće "Sportski i poslovni centar Vojvodina” odbacilo je kao neistinite i uvredljive optužbe da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate, nakon kojih je htvatski pevač Toni Cetinski otkazao koncert i podsetilo da je Cetinski ranije u novosadskom Spensu gostovao više puta.

- Sa žaljenjem konstatujemo da su se u javnosti pojavile potpuno neutemeljene i netačne tvrdnje koje SPENS predstavljaju kao mesto navodnog zatočeništva i zlostavljanja ljudi tokom ratnih devedesetih godina. Takve optužbe odlučno odbacujemo kao neistinite i uvredljive, kako za SPENS tako i za grad Novi Sad i njegove građane - ističe se u saopštenju.



