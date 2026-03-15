Naša pevačica na aerodromu NEPREPOZNATLJIVA: Navukla kapuljaču na glavu, stavila naočare, a sama nosi svoj prtljag (FOTO)

Pevačica Indira Radić vratila se u Beograd posle nastupa koji je imala u inostranstvu. Na aerodrom "Nikola Tesla" došla je u braon trenerci s kapuljačom, koju nije skidala sa glave, a nosila je sve vreme nočare za sunce.

Indira je bila veoma raspoložena, a čim je izašla sa arodroma, pozvala je nekoga na telefon kako bi javila da je stigla. Pevačica je sama vukla svoju torbu i nije bila previše raspoložena da daje izjave za medije.

"Na nastupu je bilo sjajno. Sjajno se osećam, odmaram i meditiram", pevačica nije bila preterano pričljiva i jedva je čekala da dođe doma.

Podsetimo, uprkos ogromnoj popularnosti, Indira se u jednom trenutku našla bez novca i jasnog pravca. Kako je kasnije ispričano, ostala je gotovo bez ikakvih sredstava i bila prinuđena da potraži pomoć.

Tada se obratila Saši Popoviću, koji je kasnije opisao njihov prvi susret kao potpuno iskren i bez ulepšavanja. Došla je skromno obučena i otvoreno rekla da nema novca, ali ima volju da radi. Upravo ta odlučnost bila je prelomna – dobila je novu šansu i nastavila karijeru koja je kasnije iznedrila brojne hitove.

- Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla si u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: "Jel možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja." Ja sam rekao da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra - ispričao je Saša Popović u emisiji "Veče sa Indirom Radić" na "Grand" televiziji 2014. godine.

Ljubavni odnosi daleko od idealnih

Kada je reč o privatnom životu, Indira je retko govorila javno. Jedina veza koju je otvoreno potvrdila bila je ona sa Goranom Kurtumom, koji je u tom periodu bio u braku. Iako su planirali zajedničku budućnost, veza je okončana krajem 2015. godine, pre svega zbog njene potpune posvećenosti poslu. Nakon raskida ostali su u korektnim odnosima, a Goran je imao dobar odnos i sa njenim sinom.

Poznata je i njena dugogodišnja veza sa producentom Goranom Ratkovićem Raletom. Njihov odnos bio je buran, ali i obeležen velikom podrškom – Indira mu je pomogla da se izvuče iz ozbiljnih dugova, čak i po cenu ličnih i profesionalnih rizika. Iako su kasnije sarađivali gotovo deceniju, razišli su se zbog zasićenja i nedostatka nove inspiracije.

Danas mlati lovu, a ostala je skromna, te je nedavno otkrila da vozi auto iz 2006. godine.



Autor: N.B.