Objava Darka Lazića naterala mnogima suze na oči: Oglasio se nakon sahrane brata, a njegova poruka dirnula je sve (FOTO)

Pevač Darko Lazić u saobraćajnoj nesreći izgubio je rođenog brata Dragana, a u petak je održana sahrana u rodnom Brestaču.

Darko ne može da se pomiri sa ogromnim gubitkom i na društvenim mrežama objavljuje emotivne posvete pokojnom bratu.

Ponovo se oglasio podelivši jedan citat.

- Ne dozvoli nikome ko nije hodao u tvojim cipelama da ti govori kako da vežeš pertle - pisalo je u objavi, nakon koje su usledile reči podrške.

Do nesreće u kojoj je život izgubio Dragan Lazić je došlo kada je vozač automobila "citroen" V.K. (62) vozio iz pravca Šapca i vršio skretanje ulevo na sporedni put. On je presekao put vozaču motocikla "suzuki", nemačkih tablica, kojim je upravljao Dragan Lazić (32), koji je išao iz smera Valjeva ka Šapcu. Dragan je preminuo na putu do Doma zdravlja u Vladimircima.

U "citroenu" je na mestu suvozača bila osoba M.K. (60 godina), koja je prevezena u bolnicu u Šapcu.

Nesreća u kojoj je stradao Dragan Lazić dogodila se oko 17 časova na putu Šabac-Valjevo u mestu Belotić.

Dragan Lazić poginuo je vraćajući se svom domu nakon vremena provedenim sa bratom Darkom. Dragan je poginuo vraćajući se kući, posle sudara sa putničkim automobilom.

- Kada su mu javili da je Dragan imao nezgodu, Darko Lazić se uputio u službu hitne pomoći Zdravstvenog centra u Šapcu. Kada je saznao najcrnje vesti, zakukao je i zaplakao, bacio kacigu sa glave i krenuo u Vladimirce, na mesto nezgode - naveo je izvor za Informer.



Autor: N.B.