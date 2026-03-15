Dijana Diline se uključila uživo u Premijeru vikend specijal i otkrila kakvo je stanje u Dubaiu u kojem živi: Prazno je sve...

Progovorila o svemu!

Uživo u Premijeru vikend specijal, uključila se Dijana Dilajn, koja se oglasila iz Dubaia , te je tokom razgovora sa voditeljkom Bojanom Lazić i otkrila kakvo je stanje trenutno tamo zbog ratne situacije:

- Sve je u redu, iskreno, nama je ovde najmanje teško, bezbedni smo, ali je tužno što je sve tako tiho i nema turista, ali opasnost ne osećamo, iako čujemo avione. Sve je u redu da ne brinete - rekla je Dijana pa je otkrila

- Sada je raspust ovde, deca ne idu u školama i vrtiće, mi smo planirali da idemo u Srbiju, ali eto, sada smo sprečeni, samo se nadamo da ćemo uskoro moći kući.

Bojana je upitala Dijanu za nezgodu koju je imala:

- Okej sam, imala sam situaciju na skuteru, ali iskreno hvala Bogu što deca nisu bila sa mnom. Ukočena sam, ali verujem da će se sto sve srediti - rekla je Dijana.

Autor: N.B.