Treba da se otkrije uzrok nesreće: Mladen Mijatović u Premijeri vikend specijalu otkrio detalje nesreće u kojoj je poginuo brat Darka Lazića, evo šta mnogima nije jasno

Uživo u Premijeru vikend specijal uključio se voditelji i reporeter Nemanja Vujičić.

Nemanja je razgovarao sa novinarom Mladen Mijatović

- Velika tragedija koja se desila da je Dragan Lazić izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Ono čemu se svi nadamo je da će se otkriti uzrok nesreće, ono što je poznato podnta je krivična prijava protiv vozača citroena, koji je skretao sa glavnog puta na sporedni put i nije propustio vozača motocikla koji je vozio svojom trakom, tada je došlo do nesreće u kojom je Dragan Lazić poginuo - rekao je Mladen i dodao:

- Utvrđeno je da vozač nije bio pod dejstvom alkohola i psihoaktvinih supsanci, sada će veštaci da utvrde precizno šta se dešavalo i koja je bila brzina kretanja automobila ali i motocikla, da se utvrdi vidljivost na putu, da li je vozač automobila uključio pokazivače pravca, a to će sve sud utvrditi, što je najvažnije zbog porodica i nastradalog i druge strane, ko je imao kakvu i koliku odgovornost - rekao je Mladen.

Mladen je otkrio da se čekaju rezultati odbukcije:

- Tužilaštvo je naredilo obdukcije na kojoj će se saznati šta je razlog smrti, ali i toksikološki rezultati, koji će se dobiti posle dvadesetak dana. - rekao je Mladen pa je dodao:

- Moticklista je imao vozačku dozvolu A kategorije, da vozi motocikl ili moped kubikaže do 50cm3 a on je vozio motocikl do 1000cm3, da li je to uticalo na nesreću nije moj posao niti nadležnost, to će sud utvrditi - rekao je Mladen.

