Stanje je bilo alarmantno: Slađa Trajković progovorila o Đanijevom zdravstvenom stanju, evo gde se pevač nalazi nakon što mu je ugrađeno PET STENTOVA

Uživo u Premijeru vikend specijal, uključila se Slađa Trajković, supruga pevača Đanija Trajkovića.

Voditeljka Bojana Lazić upitala je Slađu o Đanijevom zdravstvenom stanju najon što su mu ugradili pet stentova.

- Cela istina je da sam ja proveravala svoje rezultate, a onda i on, te smo dobili nalog da se javimo kardiologu, da je alarmantno stanje. On se nije osećao loše, nego je na moj nalog otišao da odradi običan pregled. Ugradili su mu pet stentova, ali dobro je, oporavlja se, imaće pauzu od posla sigurno mesec dana, mora da odmara. To što se desilo je intervencija, nije bilo srčanog udara kao što se priča, ali mora da se sredi, šetnja, odmaranje - rekla je Slađa pa je dodala:

- Takav život kakav vodi mora da ima posledice, radi se noću, jede se gde stigne, stres, to ostavlja posedice, ali dobro će biti.

Bojana je uputala Slađu kako joj se čini Đani u Pinkovim zvezdama gde je menjao Zoricu Brunclik:

- Dobar je, očekivala sam da će bitji upušteniji. Moram da kažem i da se zahvalim kolegama koje su stalno zvale, pisale i pitale za Đanija.

Autor: N.B.