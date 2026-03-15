Bila je kraljica splavova, a onda je nestala sa scene: Mnogi su je obožavali, a zbog ovoga su je svi poštovali

Danijela Vranić nedavno je rekla da planira da se vrati na estradu, a ono što su mnogi zaboravili, jeste činjenica da su je zbog načina na koji je sa njima pričala, mnogo voleli opasni momci.

Pevačica je objasnila da su dolazili na njene nastupe, a kako su bili iskreni jedni prema drugima, objasnila im je da nema naručivanja pesama tokom cele večeri koje oni žele, već ona bira šta će da peva.

- Rekla sam svakom ko je pokušao da mi nametne ili traži neke pesme da im pevam, da to ne može. Jednostavno sam rekla da to nije muzika i nikad nisam bila izričita i bezobrazna prema njima.

- Mi smo se svi srodili tako, oni su svakodnevno dolazili da me slušaju i prihvatili su te moje stavove. Ja sam želela da se ljudi zabave i dobro provedu na mom nastupu, a ne da pravimo probleme i izazivamo takve situacije, a upravo bi se to desilo da sam ispunjavala želje i pevala sve što bi neko poželeo. Baš zbog svega toga, ja sam to što jesam - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Banka joj oduzela stan

Danijela Vranić ostala je pre nekoliko godina bez nekretnine u blizini beogradske arene, koju je kupila od pevanja u jeku slave.

Nekretnina joj je oduzeta zbog neisplaćenih rata za kredit, zbog čega je danima bila u žiži javnosti.

Danijela je, nakon što je završila sa muzičkom karijerom, imala ušteđevinu, od koje je nekoliko meseci živela, te joj je dobrodošla.

Kad je napustila Beograd, otišla je kod svojih roditelja, a rate kredita nije plaćala. Probala je da izda taj stan kako bi imala za rate jer se radi o kreditu u švajcarcima, međutim, trebalo joj je novca i za život. Dugo se borila, a onda nije mogla više i taj stan su joj oduzeli - rekao je tada izvor, pa je dodao:

- Danijeli nije bilo svejedno, ali nije imala drugog izbora. Pokušavala je da nađe izlaz iz ove situacije, međutim, s obzirom na to da se povukla sa scene, nije htela da traži pomoć od ljudi koje je poznavala odranije, da ne bi ova priča došla do medija, pa se od tog stana oprostila na kraju. Nakon što je ostala bez te nekretnine, ona se i šalila na svoj račun, pa je pričala: "E, sad mi ništa više nije ostalo od pevačke karijere" - rekao je ranije izvor za medije.

Teško joj pao raskid sa Lukasom

Aca Lukas u autobigorafski film "Pokidan" publici je ostavio svoj život na tacni. Njegov ljubavni život postao je još intrigantniji, a emotivna ispovest iz njegove knjige doživela je ekspanziju.Danijela Vranić, nekadašnja "kraljica splavova", koja je važila za jednu od najpopularnijih pevačica na našoj estradi, povukla se pre tačno deset godina sa scene, u jeku popularnosti.

Mnogo teško joj je između ostalog teško pao razlaz sa Acom Lukasom, pa se zbog toga odala i alkoholu.

- Lukas je bio njena najveća ljubav, mnogo ga je volela. Teško je podnela kada je on otpočeo vezu sa Sonjom. Tad je počela i da pije, onda se i ugojila. To je baš uticalo na nju. Mislim da ga nikada nije prebolela. Tada se ulenjila, onda je došlo i do onog skandala sa policijom. Sve je to uticalo na nju da prelomi i da se povuče iz javnosti - ispričala je prijateljica.

Autor: N.B.