Ja Džejlu mnogo volim: Aleksandra Mladenović progovorila o odnosu sa koleginicom, jedna stvar joj teško pada

Aleksandra Mladenović u žiži je javnosti nakon sukoba sa koleginicom Džejlom Ramović prilikom zajedničkog gostovanja.

Posle gostovanja u Amidžiju na društvenim mrežama nastao je haos i mnoštvo komentara koji nisu bili naklonjeni Aleksandri. Pevačica je progovorila o spornoj situaciji.

- Meni to nije ništa strašno toliko koliko je mojim roditeljima koji sad prolaze kroz agoniju. Totalno je bezveze ispala situacija zbog jedne reči koja je trebalo da zvuči drugačije. Ispalo je da nekoga mrzim, a uopšte nije takva situacija. Ja Džejlu mnogo volim, ona je meni dolazila na nastupe,kao i ja na njene, tako da nema potrebe da se pravi takva pompa oko svega - izjavila je Aleksandra i dodala:

- Što se tih komentara tiče koje mi ljudi pišu, ako su srećni što su mene izvređali, ja im želim svu sreću. Što se tiče tog guranja, ja sam samo namestila devojku i okretala je da se namesti lepo da joj nacrtam sve u igrici. Nismo se čule jer sam ja posle otišla na put, imala sam milion obaveza - rekla je Aleksandra.

Džejla nakon sukoba sa Aleksandrom

Pevačica je nakon emisije kada su se slegli utisci prokomentarisala haos koji se dogodio na društvenim mrežama nakon gostovanja.

- Što se mene tiče, sve najlepše. Ja sam došla, lepo se pozdravila. Aleksandru stvarno volim i poštujem. Mi smo se zapravo takmičile zajedno. Imala sam 12 godina kada smo bile zajedno u istoj sezoni Zvezda Granda, ja nju znam jako mnogo - rekla je Ramovićeva i otkrila da nije ni na koga konkretno mislila kada je rekla da ljudi nepotrebno eksponiraju privatan život.

- Ni na koga nisam mislila konkretno. To je rečeno generealno, ne odnosi se na javne ličnosti ni na širu publiku. To je generalno, što želiš da sačuvaš za sebe, ne objavljuješ, bar je u mom slučaju tako, a drugi neka rade kako žele - rekla je Džejla.

Autor: N.B.