On je bio prvi muž Milene Dravić! Glumica se udavala tri puta, a njemu je bila najveća ljubav do smrti: SMETAO SAM JOJ...

Izvor: Blic, Foto: Tanjug/Tanja Valić ||

Kada se pomene legendarna glumica Milena Dravić, prva asocijacija svima je njen decenijski, skladni brak sa Draganom Nikolićem, sa kojim je bila simbol prave ljubavi sve dok ih smrt nije rastavila.

Međutim, malo ko zna da se naša proslavljena umetnica udavala čak tri puta, a da je njen prvi suprug bio takođe veoma poznat javnosti.

U pitanju je čuveni reditelj Puriša Đorđević, koji je preminuo prošle godine u 99. godini života. Njihova velika ljubav krunisana je brakom davne 1960. godine, u vreme kada je Milena već uveliko bila velika zvezda.

Foto: Tanjug/Tara Radovanović

Iako su zajedno išli "iz filma u film", njihov brak nije opstao, a razlog koji je Puriša svojevremeno otkrio za domaće medije nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

- Najveća ljubav bila mi je Milena Dravić. Ali kad sam primetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovek za nju – prijateljski smo se razveli – ispričao je tada iskreno reditelj.

Foto: BETA/MILAN OBRADOVIĆ

Ljubav nikad nije izbledela

Ipak, ljubav koju je osećao prema njoj nikada nije izbledela.

Čak i godinama kasnije, Đorđević je otvoreno priznao da njeno mesto u njegovom srcu niko nije mogao da zameni, bez obzira na sve što je usledilo.

– Od svih žena koje sam poznavao i koje sam voleo, još uvek jedino i najviše volim Milenu Dravić – priznao je Puriša, dokazujući da su neka osećanja zaista večna.

Autor: N.B.

